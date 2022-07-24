"Привид Києва" розповів про збиті цілі РФ і "тупу" тактику росіян

Пілот ЗСУ розповів про бої з окупантами РФ / Facebook/kpszsu

З першого дня війни американські колеги українських військових льотчиків дивувалися непрофесіоналізму пілотів російських окупантів.

Вони (колеги з США – ред) запитували: "Як справи?". У такій інтенсивності вдавалося тільки кидати – ми, живі, все ок. Один з типових питань від американців був: "Невже вони (росіяни – ред) настільки тупі? І це нам на руку, це нас рятує, тому що іноді володіючи зброєю... їх тактично "тупі" дії призводять до того, що їх завдання не виконуються і вони несуть втрати", - розповів ТСН пілот Міг-29 ЗСУ з псевдо Джус з підрозділу "Привидів Києва".

"З першого дня збивали і літаки і ракети, статистику не можу озвучувати, але є нанесені позначки на наших літаках", – говорить Джус.

Він пояснив, що рашисти використовують у війні значно сучасніше наших винищувачів Су-30 і Су-35 двохтисячних років випуску з солідним озброєнням. Су-30 може запускати ракети на 110 км, Су-35 на 200.

Відповідає він і на питання, чому ж Росія не змогла завоювати перевагу в повітрі, якщо у них кращі літаки, пілот ЗСУ пояснив, що окупанти себе дуже сильно переоцінили і недооцінили наші можливості.

"Ми захищаємо нашу країну, міста, сім'ю. Самі придумували тактичні прийоми, штуки, щоб обдурити більш технологічного противника - це і спрацювало. Наші командири ставлять глобальне завдання, а як його виконувати, за якими маршрутами, прийомами... це ми вирішуємо. У той час як у росіяни тупо виконують накази, навіть якщо вони абсолютно смертельні для них", - переконує пілот.

Джус каже, що нам потрібні більш сучасні літаки. "Пріоритет - на F-16, це найпопулярніша платформа 4-го покоління. Він найбільш оптимальний, тому що нам потрібно не тільки якість, але і кількість". - каже він.

"F-16 набагато більший, є певним конструкотором, на який можна підкидати різне обладнання, зброю – тобто купуючи стару платформу на нього можна повний фарш докупити і мати сучасний літак", - пояснює боєць.

Джус додає, що з отриманням таких бойових літаків війна зміниться кардинально: "Ми значно знизимо наші втрати, ми захистимо міста від постійного ракетного терору і придбаємо здібності для ефективного контрнаступу, зможемо боротися з їх ППО і зможемо наносити високоточні удари сучасною високоточною зброєю".

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Нагадаємо, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку напади російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

Відзначимо, в Мережу потрапили імена особового складу російської авіації, який здійснює удари по мирному населенню України і руйнує інфраструктуру України.

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