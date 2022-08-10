На межі дефолту: кредитори схвалили важливе рішення щодо держборгу України - Reuters

Іноземні кредитори відгукнулися на прохання України і заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на 20 мільярдів доларів.
Для того, аби не допустити дефолту України, закордонні кредитори заморозили виплати за зовнішнім боргом на 20 мільярдів доларів, пише видання Reuters у середу, 10 серпня.
За інформацією джерел ЗМІ, іноземні кредитори відгукнулися на прохання України і заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на 20 мільярдів доларів.
Reuters повідомляє, що у зв'язку з відсутністю ознак припинення вогню, майже через шість місяців після початку російського вторгнення 24 лютого, власники облігацій погодилися відкласти суверенні відсотки і капітальні платежі по 13 українських суверенних облігаціях.
Раніше ми писали про те, що дефолту в Україні за соціальними виплатами поки не буде, але вони будуть скорочуватися. В чаті на Главреді політичний і економічний експерт Тарас Загородній заявив, що в Україні є проблема серйозніша - це безробіття.
"Якісь виплати скоротять, але якісь мінімалки все одно будуть виплачувати. В Україні зараз набагато гостріше стоїть проблема, пов'язана зі зростаючою кількістю безробітних", - зазначив експерт.
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