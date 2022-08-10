На межі дефолту: кредитори схвалили важливе рішення щодо держборгу України - Reuters

Кредитори заморозили держборг України / УНІАН

Для того, аби не допустити дефолту України, закордонні кредитори заморозили виплати за зовнішнім боргом на 20 мільярдів доларів, пише видання Reuters у середу, 10 серпня.

За інформацією джерел ЗМІ, іноземні кредитори відгукнулися на прохання України і заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на 20 мільярдів доларів.

Reuters повідомляє, що у зв'язку з відсутністю ознак припинення вогню, майже через шість місяців після початку російського вторгнення 24 лютого, власники облігацій погодилися відкласти суверенні відсотки і капітальні платежі по 13 українських суверенних облігаціях.

Раніше ми писали про те, що дефолту в Україні за соціальними виплатами поки не буде, але вони будуть скорочуватися. В чаті на Главреді політичний і економічний експерт Тарас Загородній заявив, що в Україні є проблема серйозніша - це безробіття.

"Якісь виплати скоротять, але якісь мінімалки все одно будуть виплачувати. В Україні зараз набагато гостріше стоїть проблема, пов'язана зі зростаючою кількістю безробітних", - зазначив експерт.

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