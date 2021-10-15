США вдалося уникнути дефолту: Байден підняв "стелю" держборгу

Байден підписав указ про підвищення ліміту держборгу, щоб уникнути дефолту / Фото Reuters

Президент США Джо Байден підписав законопроект, що передбачає підвищення "стелі" держборгу на 480 мільярдів доларів.

Як інформує Білий дім, цього збільшення ліміту повинно вистачити для того, щоби федеральний уряд повною мірою продовжував виконувати свої зобов'язання до початку грудня. Законопроект Байден підписав 14 жовтня. 8 жовтня його ухвалив сенат США. За ухвалення документа висловилися 50 сенаторів, 48 - виступили проти.

Раніше Мінфін США попередив, що якщо до 18 жовтня 2021 року зробити всі необхідні для затвердження ліміту дії, то країні теоретично загрожує дефолт.

Зазначимо, США, на відміну від більшості держав, "стеля" боргу встановлена законодавчо, її не можна перевищувати без схвалення Конгресу. З 1 жовтня країна перевищила дозволений законодавчим органом ліміт держборгу в 28,4 трильйона доларів.

Читайте такжеУ Мінфіні розповіли про перспективи дефолту в УкраїніДо слова, в США дефолт ще ніколи не відбувався, проте його можливість використовують для політичних торгів у Конгресі. Раніше республіканці заблокували в Сенаті пропозицію підняти "стелю" боргу через політичні розбіжності з демократами.

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Тепер у законодавців буде трохи менше двох місяців для того, щоби напрацювати новий фінансовий законопроект, який буде враховувати інтереси всіх сторін.

Як повідомляв Главред, Конгрес США до 18 жовтня повинен був підвищити встановлений законом стелю державного боргу або тимчасово скасувати обмеження на запозичення. Якщо цього б не сталося, то федеральний уряд Штатів міг би залишитися без грошей, внаслідок чого трапився б дефолт.

За словами глави американського Мінфіну Джанет Йеллен дефолт призвів би до неконтрольованої рецесії та фінансової кризи.