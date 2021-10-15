УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

США вдалося уникнути дефолту: Байден підняв "стелю" держборгу

15 октября 2021, 06:49

Дефолт у США ще ніколи не відбувався, проте його можливість використовують для політичних торгів у Конгресі.

Джо Байден
Байден підписав указ про підвищення ліміту держборгу, щоб уникнути дефолту / Фото Reuters

Президент США Джо Байден підписав законопроект, що передбачає підвищення "стелі" держборгу на 480 мільярдів доларів.

Як інформує Білий дім, цього збільшення ліміту повинно вистачити для того, щоби федеральний уряд повною мірою продовжував виконувати свої зобов'язання до початку грудня. Законопроект Байден підписав 14 жовтня. 8 жовтня його ухвалив сенат США. За ухвалення документа висловилися 50 сенаторів, 48 - виступили проти.

Раніше Мінфін США попередив, що якщо до 18 жовтня 2021 року зробити всі необхідні для затвердження ліміту дії, то країні теоретично загрожує дефолт.

Зазначимо, США, на відміну від більшості держав, "стеля" боргу встановлена законодавчо, її не можна перевищувати без схвалення Конгресу. З 1 жовтня країна перевищила дозволений законодавчим органом ліміт держборгу в 28,4 трильйона доларів.

Читайте такжеУ Мінфіні розповіли про перспективи дефолту в УкраїніДо слова, в США дефолт ще ніколи не відбувався, проте його можливість використовують для політичних торгів у Конгресі. Раніше республіканці заблокували в Сенаті пропозицію підняти "стелю" боргу через політичні розбіжності з демократами.

Реклама

Тепер у законодавців буде трохи менше двох місяців для того, щоби напрацювати новий фінансовий законопроект, який буде враховувати інтереси всіх сторін.

Як повідомляв Главред, Конгрес США до 18 жовтня повинен був підвищити встановлений законом стелю державного боргу або тимчасово скасувати обмеження на запозичення. Якщо цього б не сталося, то федеральний уряд Штатів міг би залишитися без грошей, внаслідок чого трапився б дефолт.

За словами глави американського Мінфіну Джанет Йеллен дефолт призвів би до неконтрольованої рецесії та фінансової кризи.

viber
новини США дефолт посол США Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «США вдалося уникнути дефолту: Байден підняв "стелю" держборгу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Чорне міні і стрижка "під хлопчика": 72-річна Алла Пугачова заінтригувала фанатівЧорне міні і стрижка "під хлопчика": 72-річна Алла Пугачова заінтригувала фанатів Астролог розповів, що доводить до сказу кожен із знаків зодіакуАстролог розповів, що доводить до сказу кожен із знаків зодіаку Покрова Пресвятої Богородиці: душевні привітання і картинки до святаПокрова Пресвятої Богородиці: душевні привітання і картинки до свята В Україну увірветься "бабине літо" і різко потеплішаєВ Україну увірветься "бабине літо" і різко потеплішає "Батько наш Бандера, Україна мати!": українські школярі влаштували флешмоб у TikTok"Батько наш Бандера, Україна мати!": українські школярі влаштували флешмоб у TikTok

Последние новости

18:08

Речі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 років

17:59

Британський депутат-консерватор помер після нападу

17:58

Смертельна ДТП в Калуші: мотоцикліст збив 6-річну дівчинку і зник з місця аварії Видео

17:41

Яким людям не можна їсти популярний вид м'яса - відповідь дієтолога

17:34

У Дніпрі 13-річна дівчинка посварилася з батьками через оцінки та вистрибнула з 6 поверху

Реклама
17:22

"Путін - велика людина, а Росія - основний партнер": Ківа виправдався за привітання глави РФ Видео

17:04

Симптоми раку легенів: явна ознака того, що у вас може бути смертельна хвороба Видео

16:57

"Ловлять порушників": у "червонозонному" Херсоні запустили "антиковідні" патрулі

16:49

Ще чотири області йдуть в "червону" зону: де і коли посилять карантин

16:46

У Москві з вигуками "фашисти" та "ганьба" зірвали показ фільму про Голодомор в Україні Видео

16:36

"Велике будівництво": на Хортиці запустили лазерне шоу, яким можна керувати за допомогою телефона Видео

16:31

На Полтавщині під час святкування Дня села ледь не помер підліток: його врятували копи

16:31

Кількість хворих перевалить за 20 тисяч за добу: вчені склали COVID-прогноз для України

15:56

Коли українські лікарі отримуватимуть по 20 тисяч зарплатні: міністр назвав точну дату Видео

15:54

Українці не можуть отримати допомогу при народженні дитини: у Мінцифрі роз'яснили плутанину

15:51

У Львові викрали дівчину і вимагали 2 млн євро викупу

15:45

Як жити довше: названий теплий напій для зниження ризику раку, рівня холестерину і довголіття Видео

15:16

Високий кров'яний тиск: суперпродукт, який значно знижує гіпертонію за дві години Видео

15:08

"Або він виходить, або ми не їдемо": у Запоріжжі водій маршрутки обматюкав пільговика Видео

15:00

Моторошне вбивство на Хмельниччині: 23-річна дівчина по-звірячому розправилася з літнім чоловіком

Реклама
15:00

Гороскоп на 16 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: помилки минулого або перевірка на міцність Видео

14:56

Головний санлікар пояснив, коли перехворілим на COVID-19 потрібно робити щеплення

14:35

Регіна Тодоренко в мереживних напівпрозорих трусиках показала ефект від жорсткої терапії

14:30

Проїзд під питанням: "Укрзалізниця" посилить перевірки пасажирів Видео

14:23

Найімовірніше, в Україні буде додаткова вакцинація від коронавируса - Ляшко

14:21

Обмеження поїздок в інші області: Ляшко розповів, хто стежитиме за виконанням нових правил

14:13

Україна готова транспортувати обсяги газу, що перевищують потужність ПП-2 – Макогон відповів Путіну Видео

14:11

Світ навиворіт Пакистан: Комаров зустрів ученого, який з отрути скорпіона створює ліки від COVID-19

13:48

Люди згоріли живцем у машині на Закарпатті: деталі та кадри моторошної ДТП

13:31

Обов'язкова вакцинація від COVID-19: в Україні планують суттєво розширити перелік професій Видео

13:23

Сімейний лікар розповіла, як не отримати ускладнення після застуди

13:15

"Дуже бридко виглядає!": дочку Ані Лорак захейтили за дивні відео в Instagram Видео

12:34

До України прийшов антициклон "Ольденбург": якою буде погода до кінця тижня Видео

12:22

"Вимагаємо не визнавати результати": в МЗС обурилися переписом населення в захопленому РФ Криму

12:13

Ксенія Мішина в сукні з високим розрізом похвалилася стрункими ніжками: "Сексі-чіка сьогодні буде!"

11:54

Крим назвали "російським": королева Єлизавета II потрапила у скандал

11:53

ПриватБанк змінив правила грошових переказів з картки на картку: що потрібно знати

11:37

Модний осінній манікюр 2021: гарні ідеї дизайну для натхнення Фото

11:36

Пророцтво від Стаса Боклана і пародія Бабкіна на світового лідера: чого очікувати у новому випуску Ліги Сміху

11:27

Лікарі назвали ознаки, за якими можна визначити коронавірус "Дельта"

Реклама
10:57

Любовний гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: щасливий шлюб, розставання або любов всього життя Видео

10:55

Школяр побив вчительку в Дніпрі: накинувся з кулаками на очах у всього класу

10:34

Херсонську область в червону зону, Київщину в помаранчеву: нове зонування з COVID-19 від МОЗ

10:28

"І Медведчук, і Порошенко можуть спати спокійно": експерт пояснив, як "зливають" справу лідера ОПЗЖ Видео

10:27

Змушені йти до людей, щоби прогодуватися: у Вінниці - навала лисиць Видео

10:23

Чат з сімейним психологом і психотерапевтом Оленою Щербань

10:04

У Мінцифрі розповіли, як позбавлять українців від потреби збирати сотні довідок

09:34

Комаровський пояснив, як правильно лікувати часті застуди у дітей

09:07

"Є стаття якась?": український турист влаштував скандал у літаку через маску

08:32

Кількість жертв COVID-19 в Україні перевищила 60 тисяч осіб Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять