"У нас форс-мажор": експерт пояснив, до чого призведе подальша виплата держборгу Україною

Україна повинна вимагати проводити процедуру списання зовнішнього боргу, впевнений Тарас Загородній.
Дефолту в Україні по соціальних виплатах поки не буде, але вони будуть скорочуватися.
В чаті на Главреді політичний і економічний експерт Тарас Загородній заявив, що зараз в Україні є проблема серйозніше - це безробіття.
"Якісь виплати скоротять, але якісь мінімалки все одно будуть виплачувати. В Україні зараз набагато гостріше стоїть проблема, пов'язана зі зростаючою кількістю безробітних", - зазначив експерт.
За його словами, питання нашого держборгу-дуже цікаве.
"Як не дивно, тема списання українського боргу більше просувається на Заході, ніж у нас в країні. Не розумію позицію нашого Міністерства фінансів та інших, які вимагають, щоб ми не проводили реструктуризацію боргів або їх списання. Україна може і має право цього вимагати - у нас форс-мажор", - вважає Загородній.
Він нагадав, що в Конгресі США вже зареєстрований законопроект, який дозволяє проводити процедуру списання боргу України.
читайте також"Ми відкриті для всього, що допоможе українцям": у США відповіли, чи можуть списати борги Києву"Ми повинні скористатися цією можливістю. Підстав для цього у нас достатньо", - підсумував експерт.
Нагадаємо, у Міністерстві соцполітики вирішили до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.
Читайте також:
- В Україні підняли військові пенсії: скільки грошей додали
- Вперше з початку війни пенсіонери Луганщини отримали пенсії-Гайдай
- Як правильно оформляти пенсії біженцям за кордоном: у Пенсійному фонді дали рекомендації