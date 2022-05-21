"У нас форс-мажор": експерт пояснив, до чого призведе подальша виплата держборгу Україною

Експерт пояснив, до чого призведе подальша виплата держборгу України / УНІАН

Дефолту в Україні по соціальних виплатах поки не буде, але вони будуть скорочуватися.

В чаті на Главреді політичний і економічний експерт Тарас Загородній заявив, що зараз в Україні є проблема серйозніше - це безробіття.

"Якісь виплати скоротять, але якісь мінімалки все одно будуть виплачувати. В Україні зараз набагато гостріше стоїть проблема, пов'язана зі зростаючою кількістю безробітних", - зазначив експерт.

За його словами, питання нашого держборгу-дуже цікаве.

"Як не дивно, тема списання українського боргу більше просувається на Заході, ніж у нас в країні. Не розумію позицію нашого Міністерства фінансів та інших, які вимагають, щоб ми не проводили реструктуризацію боргів або їх списання. Україна може і має право цього вимагати - у нас форс-мажор", - вважає Загородній.

Він нагадав, що в Конгресі США вже зареєстрований законопроект, який дозволяє проводити процедуру списання боргу України.

читайте також"Ми відкриті для всього, що допоможе українцям": у США відповіли, чи можуть списати борги Києву"Ми повинні скористатися цією можливістю. Підстав для цього у нас достатньо", - підсумував експерт.

Нагадаємо, у Міністерстві соцполітики вирішили до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

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