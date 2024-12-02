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На фронті настав вирішальний момент: генерал розповів, чи є підстави для паніки

Юрій Берендій
2 грудня 2024, 03:02
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Сили оборони України готують контрудари на Курахівському напрямку, щоб зірвати плани ворога щодо подальшого наступу, вказує експерт.
На фронті настав вирішальний момент: генерал розповів, чи є підстави для паніки
Генерал розповів про вирішальний момент на фронті / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Про що сказав Маломуж:

  • На фронті спостерігається вирішальний момент
  • РФ намагається захопити Донеччину та Луганщину до Нового року
  • Причин для паніки щодо ситуації на Покровському напрямку немає

На фронті російсько-української війни спостерігається критичний момент, коли вирішується, чи зможе противник просунутися далі, особливо в Донецькій області. Проте очевидно, що російські сили неспроможні одночасно атакувати на 5-7 ключових напрямках і ще на 4-5 додаткових. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів генерал армії України та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки (2005–2010 рр.) Микола Маломуж.

"Ми говоримо сьогодні про вирішальну ситуацію, оскільки ворог задіяв усі ресурси, включаючи додаткові резерви, не лише російські, але й північнокорейські. Тому що намагається до Нового року розв’язати завдання захоплення Донецької та Луганської областей та спроби підготувати нові наступальні операції на Дніпропетровський та Запорізький напрямки", — сказав він.

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Він підкреслив, що Сили оборони України активно проводять контроперації, спрямовані на послаблення російських військ, зокрема на Курахівському напрямку, який, на його думку, є надзвичайно важливим у нинішньому протистоянні.

Маломуж також зазначив, що у найбільш гарячих точках йде не лише оборона, а й маневрування українських військ. У деяких випадках українські сили відходять на нові позиції, створюючи укріплені райони. Така тактика дозволяє не лише зберегти життя військових, але й значно посилити втрати ворога. За його словами, щоденні втрати противника сягають 1 500–1 800 осіб. Він наголосив, що це суттєві втрати, хоча ворог поки що їх ігнорує.

"Але хочу зазначити, що сили він у будь-якому випадку розосереджує, і тримати 5-7 основних, ще 4-5 додаткових напрямків практично неможливо", — констатував генерал.

Ситуація на Курахівському напрямку залишається складною через спроби російських військ оточити Покровський сектор, концентруючи сили для атак із флангів. Противник активно нарощує чисельність військ і намагається зайняти нові позиції, однак, за оцінками генерала, українські Сили оборони готують удари з тилу та флангів, щоб зірвати ці плани.

"Зараз підготовлено додаткові ресурси, і вже про це сказав головнокомандувач ЗСУ Сирський, що найближчими днями будуть посилені позиції", — коментує Маломуж.

На Покровському напрямку наступ ворога значно сповільнився, і, як зазначає генерал, підстав для паніки немає.

Він додає, що українські захисники знищили кілька сотень російських солдатів у цьому секторі. Щоденні втрати противника сягають близько 1 700 осіб, що за три місяці дорівнює двом повноцінним арміям, і такі втрати Росії надзвичайно складно поповнювати.

"Так, частково ворог це ще робить, але для системного поповнення потрібна велика мобілізація, яку Путін поки що не проводить. Тому інші ділянки вже послаблені, хоча він ще намагається далі захопити, наприклад, Часів Яр", — резюмує він.

На фронті настав вирішальний момент: генерал розповів, чи є підстави для паніки
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на території Курської області триває маневрена війна, під час якої ЗСУ відходять на вигідніші позиції для завдання ударів, що підтверджується заявами з Росії про нібито відновлення контролю над 400–500 кв. км, зазначає генерал армії України Микола Маломуж.

Як пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, після захоплення Курахового російські війська можуть зосередити всі резерви на взятті Покровська, прагнучи вийти в тил Торецька та Часового Яру. Водночас росіяни навряд чи будуть перекидати сили для наступу на Запорізькому напрямку.

За даними британської розвідки, після втрати Вугледара на початку жовтня 2024 року російські війська активізували атаки на менш захищені райони на заході Донецької області, що зробило Велику Новосілку вразливою до їхніх атак.

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Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Курахове Покровськ
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