Кремль встановив дедлайн для захоплення Покровська: коли почнуться бої за місто

Аналітик назвав ключову ціль російського наступу на початку 2025 року та назвав дедлайн для захоплення Покровська військами Росії.

https://glavred.net/ukraine/kreml-ustanovil-dedlayn-dlya-zahvata-pokrovska-kogda-nachnutsya-boi-za-gorod-10618922.html Посилання скопійоване

Коли може розпочатися наступ РФ на Покровськ / Колаж Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Росіяни намагаються окупувати Курахівський виступ до кінця року

Наступ на Покровськ може початись вже на початку 2025 року

Ціль росіян стабілізувати ситуацію на Курщині до інаугурації Трампа

На Донеччині російські війська застосовують різну тактику залежно від напрямку наступу. На Курахівському напрямку вони активно використовують велику кількість як піхоти, так і техніки, тоді як на Покровському — переважно піхоту. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, техніка на Покровському напрямку використовується рідко через пріоритетність для російського командування Курахівського виступу.

відео дня

Коваленко зазначив, що до кінця року окупанти планують встановити над ним повний контроль. Це пов’язано з тим, що без взяття Курахівського виступу вони не зможуть перейти до наступу на Покровськ.

Місто Покровськ, за словами Коваленка, є ключовою ціллю для російської армії на початку 2025 року, коли може бути розпочато масштабний наступ на цей напрямок.

"Це щоб, окрім усього іншого, продемонструвати Дональду Трампу напередодні і після його інавгурації на посаду 47-го президента США, що ось ми можемо продовжувати наступ, захоплювати території, домовляйтеся з нами на наших умовах", — вважає експерт.

На Курахівському напрямку наразі сконцентровано найбільшу кількість боєздатних ресурсів і підрозділів російської армії, зокрема угруповання військ "Центр".

"Вони там навіть техніки не шкодують. Те, що вони не шкодують людей, уже не обговорюється", — сказав Коваленко.

Експерт зазначає, що тактика наступу росіян на цьому напрямку нагадує їхні дії в Курській області РФ, де також активно застосовуються техніка та піхота. Головна мета росіян — досягти контрольованої ситуації до інавгурації Дональда Трампа, запланованої на 20 січня 2025 року.

За словами Коваленка, російські війська прагнуть усунути свої слабкі місця, зокрема в Курській області, де вони не контролюють 800 кв. км території, що є потенційною точкою тиску з боку України.

"Тому вони намагаються всіма доступними ресурсами позбутися саме цієї вразливості. А як це можна зробити? Так само як і на Курахівському напрямку — використовуючи велику кількість людського ресурсу, використовуючи без будь-якої економії техніку, щоб прориватися", — резюмував Олександр Коваленко.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої на Покровському напрямку - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна, ймовірно, буде змушена залишити позиції в Покровську вже в грудні 2024 року або, за оптимістичним сценарієм, на початку наступного року. Таку думку висловив керівник спеціального штабу з питань України при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг у подкасті Nachgefragt. Він зазначив, що Росія нині має ініціативу "на всіх фронтах і в усіх регіонах", а ситуація на Покровському напрямку залишається "вкрай критичною".

Водночас за словами головного редактора "Суспільне. Донбас" Андрія Крамченкова, приблизно дві третини всіх штурмів на фронті зараз зосереджені саме на Донеччині, де найбільш напруженим є Покровський напрямок.

Незважаючи на складнощі та постійні атаки з боку російської армії, українські сили продовжують демонструвати успіхи. Згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України змогли просунутися на схід від Покровська, зокрема в районі населеного пункту Миколаївка.

Інші новини:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред