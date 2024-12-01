РФ обрала нову ціль на сході після захоплення Вугледара – британська розвідка

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- Після Вугледара РФ активізувала наступ
Велика Новосілка в Донецькій області стала уразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року, розповіли в британській розвідці.
Як ідеться в щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії, після втрати Вугледара війська РФ активізували наступ у менш захищені райони на заході Донецької області.
"Російські війська наступають за укріпленими українськими оборонними позиціями і загрожують основним шляхам постачання міста", - наголошується в повідомленні.
Також у розвідці додали, що російські війська наступають у тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.
Раніше повідомлялося про те, що армія РФ використовує захоплення Вугледара для подальшого наступу. Окупанти намагаються вирівняти лінію фронту.
Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що в розвідці Британії назвали "цілі" РФ. Російські окупанти понад два роки безрезультатно намагалися захопити Вугледар.
Куди можуть піти війська РФ після окупації Вугледара - розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Як вважає військовослужбовець, окупанти можуть планувати наступальні дії на Запорізькому напрямку. Ворог уже пожвавився в районі Старомайорського.
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Що таке оборонна розвідка Британії?
Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.
У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.
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