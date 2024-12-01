РФ обрала нову ціль на сході після захоплення Вугледара – британська розвідка

Російські війська наступають за укріпленими українськими оборонними позиціями.

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ЗСУ стримують атаки окупантів / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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РФ просувається до Великої Новосілки

Після Вугледара РФ активізувала наступ

Велика Новосілка в Донецькій області стала уразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року, розповіли в британській розвідці.

Як ідеться в щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії, після втрати Вугледара війська РФ активізували наступ у менш захищені райони на заході Донецької області.

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"Російські війська наступають за укріпленими українськими оборонними позиціями і загрожують основним шляхам постачання міста", - наголошується в повідомленні.

Також у розвідці додали, що російські війська наступають у тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

/ @DefenceHQ

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ використовує захоплення Вугледара для подальшого наступу. Окупанти намагаються вирівняти лінію фронту.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що в розвідці Британії назвали "цілі" РФ. Російські окупанти понад два роки безрезультатно намагалися захопити Вугледар.

Куди можуть піти війська РФ після окупації Вугледара - розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Як вважає військовослужбовець, окупанти можуть планувати наступальні дії на Запорізькому напрямку. Ворог уже пожвавився в районі Старомайорського.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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