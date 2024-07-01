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На фронті може статись прорив росіян: Маломуж розкрив важливий сценарій

Юлія Закрепа
1 липня 2024, 01:35
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Генерал розповів, що окупаційна армія не може наростити резерви непомітно для України.
На фронті може статись прорив росіян: Маломуж розкрив важливий сценарій
Коли РФ почне новий наступ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, flickr

Генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що зараз країна-агресорка Росія не має сил та засобів для масштабного прориву на фронті.

Як він почнив, Росія не має жодних перспектив для великих проривів на фронті, бо всі резерви, які РФ кидає на фронт, "знищуються протягом двох місяців".

"Це ж саме стосується і сотні, а то й тисячі, озброєнь та техніки. Саме тому ворогу не вдається серйозно наростити сили та засоби для прориву на фронті. Сьогодні Росія не має достатньо сил та засобів для розгортання стратегічних операцій на лінії фронту. Важливо також наголосити, що Сили оборони мають великий досвід оборонних дій", - пояснив Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Також він наголосив, що окупаційна армія не може наростити резерви непомітно для України. На його думку, Росія намагається навʼязати нам тактику затяжної війни.

"Вони намагаються поступово наростити ресурси для такої тактики. Втім наростити сили та засоби непомітно не вийде. Хоча лінія фронту складає відстань понад 1600 км, в Росії немає можливості нарощувати резерви так, щоб це не було помітно нашому військовому керівництву", - додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: наступ Росії

Нагадаємо, що РФ перейшла в наступ на новому напрямку. Російські окупанти продовжують активні штурмові дії в напрямку міста Торецьк на Донеччині. Вони намагалися скористатися відновленням своїх наступальних операцій на півночі Харківської області, що змусило українські сили зосередитися на цій ділянці.

Генерал Микола Маломуж розкрив, коли ЗСУ почнуть контрнаступ. Він вважає, що Сили оборони можуть перейти до контрнаступальних дій наприкінці літа на початку осені. ЗСУ отримали боєприпаси й озброєння, що дозволить не тільки оборонятись, а й проводити контратаки.

ЗСУ повернули втрачені позиції у двох областях. Аналітики Інститут вивчення війни повідомили, що українські сили нещодавно відбили позиції на півночі Харківської області, а також повернули втрачені позиції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту Микола Маломуж
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