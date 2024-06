РФ перейшла в наступ на новому напрямку: в ISW оцінили загрозу захолпення Торецька

Російські окупанти продовжують активні штурмові дії в напрямку міста Торецьк на Донеччині з моменту їх активізації 18 червня. Однак, ймовірність значного успіху на даному напрямку бойових дій для РФ залишається малою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

З 18 червня війська РФ активізували свої дії на Торецькому напрямку, який розташований на південний захід від Часового Яру і на північний схід від Авдіївки, після тривалої бездіяльності на цій ділянці фронту протягом 2024 року. Аналітики ISW відзначають, що станом на зараз існує маленька ймовірність швидкого досягнення успіху військами РФ неподалік від Торецька.

З даними ISW, росіяни залучили до цієї операції обмежену кількість ресурсів, що може означати, що війська РФ віддали перевагу поступовому просуванню в напрямку Торецька, а не проведення швидких маневрових атак.

"Російські війська намагалися скористатися відновленням своїх наступальних операцій на півночі Харківської області, що змусило українські сили зосередитися на цій ділянці фронту, аби досягти успіхів у критично важливих прифронтових районах, зокрема в Донецькій області. Примітно, що останнім часом вони активізували дії на раніше неактивній ділянці фронту замість наступу на Покровському напрямку чи захоплення стратегічно важливого міста Часів Яр", — йдеться в повідомлені.

Російські війська продовжують спроби досягти успіхів на Часовоярівському та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на Торецькому напрямку вказують на те, що масштабна операція з наступу на Костянтинівку, ключовий оборонний пункт України в Донецькій області, не планується. У квітні 2024 року росіяни досягли певних успіхів на північний захід від Авдіївки, але їхнє просування значно сповільнилося.

Зараз окупанти зосереджені на просуванні до Покровська, замість захоплення Костянтинівки. Наступальні операції на Торецькому напрямку можуть бути спрямовані на підтримку очікуваного наступу від Часового Яру до Костянтинівки через менш масштабну операцію з захоплення міста.

"З іншого боку, російські сили можуть не мати наміру досягати значних тактичних успіхів на Торецькому напрямку і сподіватися, що наступальні операції в цьому районі спричинять тиск на українські сили на більш широкому фронті в Донецькій області та сприятимуть досягненню успіхів на напрямках Часового Яру та Авдіївки", — йдеться у звіті.

Аналітики вказують на обмежену бойову потужність ворога на Торецькому напрямку, що ускладнює йому досягнення значних успіхів без додаткових підкріплень. На цьому напрямку діють підрозділи 132-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") і 1436-й та 1-й мотострілецькі полки територіальних військ РФ, які мають меншу бойову потужність порівняно з силами на напрямках поблизу Часового Яру та Авдіївки.

"Торецьк за розміром приблизно такий самий, як Часів Яр, і частини бригади та двох полків, швидше за все, недостатньо для операції по захопленню міста. Прибуття або відправка російських підкріплень у цей район буде показником того, що російські війська мають намір, щоб операції на Торецькому напрямку були більш тактично значущими, ніж диверсійні", — йдеться у повідомленні.

Навіть у випадку захоплення Торецька російськими військами, подальше просування буде складним через відкритий рельєф і водні перешкоди. Аналітики ISW оцінюють шанси на швидкі тактичні успіхи Росії на Торецькому напрямку як малоймовірні, хоча російські війська можуть прагнути досягнути поступових тактичних перемог.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.