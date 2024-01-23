'Буферна зона' у Росії: Маломуж відреагував на евакуацію росіян із Бєлгорода

Якщо Росія буде програвати, вона програватиме повністю, режим буде падати, наголосив Микола Маломуж.

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Маломуж розповів, чи буде Бєлгород буферною зоною / колаж: Главред, фото: 56 окремп мотопіхотна Маріупольська бригада, Росзмі

На сайті Главред відбувся чат із колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України, генералом армії України Миколою Маломужем. Він розповів, чи можуть на кордоні з Україною справді виникнути такі "народні республіки". Експерт також зазначив, чи може виникнути "буферна зона" на території РФ.

"Ніяких буферних зон не буде, на це не погодиться ні Росія, ні Україна. Будь-які перехідні формати зараз надзвичайно проблематичні. Сьогодні стоїть питання про відновлення міжнародного права і звільнення території України. Якраз цей базовий принцип не дозволяє світу тиснути на Україну, змушуючи її піти на домовленості про те, щоб залишити окуповані території за Росією і створити буферні зони", - наголосив Маломуж.

Український генерал вважає, що Москва на це ніколи не погодиться. Якщо Росія буде програвати, вона програватиме повністю, режим буде падати.

"Про буферні зони не буде навіть поставати питання. А якщо росіяни ще будуть триматися, то їм це просто не вигідно. Вони не будуть створювати таких зон, бо вважатимуть, що домінують на полі бою, це для них неприйнятно", - пояснив він.

Дивіться відео, в якому Микола Маломуж спрогнозував, коли росіяни можуть втратити сухопутний коридор до Криму:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

"Бавовна" у Бєлгороді

Нагадаємо, що 30 грудня Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Підкреслюється, що неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнування цивільній інфраструктурі міста.

У російському Бєлгороді пролунали чергові вибухи та "прильоти" 4 січня. Місцеві жителі чули звуки сирени та "прильоти". Також в мережі з'явилося відео, де зафіксовано момент вибуху в Бєлгороді.

Стала відома можлива наступна ціль ЗСУ після Бєлгорода. За словами спікера УДА "Південь", протягом 2023 року світ побачив справжній рівень російської протиповітряної оборони і її здатність збивати ракети та дрони.

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