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У зв’язку з перемогою Трампа: ЄС потрібна нова стратегія щодо України - Орбан

Марія Николишин
6 листопада 2024, 18:51
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Питання про спроможність Європи самостійно продовжувати допомогу Україні.
У зв’язку з перемогою Трампа: ЄС потрібна нова стратегія щодо України - Орбан
Допомога Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви Орбана:

  • ЄС має виробити нову стратегію дій
  • Його непокоїть доля 50-мільярдного кредиту для України
  • Перші кроки у виробленні стратегії можуть бути зроблені на неформальному саміті ЄС у Будапешті

У зв’язку з перемогою Дональда Трампа на виборах в США Європейський союз повинен виробити нову стратегію дій щодо України. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Magyar Nemzet.

За його словами, перемога республіканців в Америці "ставить на порядок денний для нас, європейських лідерів" питання про спроможність Європи самостійно продовжувати військову та фінансову допомогу Україні.

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"Існують серйозні сумніви щодо цього, тому буде потрібна нова європейська стратегія", – сказав він.

Орбан також підкреслив, що його непокоїть доля 50-мільярдного кредиту для України, який раніше був узгоджений країнами G7 і який в основному буде профінансований спільно ЄС і США.

Прем’єр Угорщини додав, що перші кроки у виробленні нової стратегії можуть бути зроблені вже цього четверга на неформальному саміті ЄС у Будапешті.

Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Трамп отримав 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Він став першим президентом за понад 120 років, який втратив Білий дім, а потім повернувся і знову його виграв.

Президент України Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення україно-американського стратегічного партнерства.

Також відомо, що кандидатка у президенти США Камала Гарріс у середу, 6 листопада, виступить зі зверненням до нації та своїх прихильників. Також вона має намір зателефонувати республіканцю Дональду Трампу, який перемагає на виборах глави держави.

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