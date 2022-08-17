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В Україні з "Ігли" знищено найкращого російського вертолітника-аса з групи Беркут

17 серпня 2022, 12:18

Російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" був збитий в квітні. Він впав перед позиціями 93-ї ОМБр в районі села Гусарівка Балаклійського району Харківської області.

Василь Клещенко ліквідований в Україні
Василь Клещенко ліквідований в Україні / Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr

Збройні Сили України ліквідували російського вертолітника-аса Василя Клещенка. Сталося це ще навесні, але лише зараз стало відомо, що зробив вдалий постріл з ПЗРК "Ігла" солдат 93-ї ОМБр Артур Ильюк.

Як повідомляється на Facebook- сторінці 93-ї ОМБр, збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" у квітні. Він впав перед позиціями бригади в районі села Гусарівка Балаклійського району Харківської області.

Бійці не змогли повноцінно вивчити місце падіння. Тоді вдалося лише оглянути уламки вночі та зробити кілька обльотів за допомогою дрона.

"І ось нарешті в червні група розвідників ГУР МО і журналіст Юрій Бутусов змогли потрапити на місце падіння вертольота. І з'ясувати, що військовий нашої бригади солдат Ильюк Артур Григорович, який зробив вдалий постріл з ПЗРК "Ігла", ліквідував кращого вертолітника ВКС РФ полковника Василя Клещенка", - йдеться у повідомленні.

Ліквідований окупант Василь Клещенко у 2021 році брав участь у параді до 9 травня. Російський полковник летів за штурвалом бойового вертольота Ка-52 Алігатор.

Клещенко був заступником начальника 344-го Центру бойового застосування і перенавчання льотного складу армійської авіації.

Клещенка поховали на меморіальному кладовищі в місті Торжок.

  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr
  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr
  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr
  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr
  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr
  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr
  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr
  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr
  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr
  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr
  • Василь Клещенко
    Василь Клещенко Фото twitter.com/666_mancer, facebook.com/93OMBr

Довідка. ПЗРК Ігла - радянський та російський переносний зенітний ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей в умовах теплових перешкод. Комплекс прийнятий на озброєння в 1981 році. "Ігла" перебуває на озброєнні армій Росії, країн СНД, а також з 1994 року експортується у понад 30 держав.

Як повідомляв Главред, в Росії помер льотчик Вадим Алаєв, що потрапив у полон після того, як бомбив мирні населені пункти України. Його повернули країні-агресору під час обміну полоненими 19 квітня. Вже вдома він помер від страшних опіків, отриманих у вертольоті.

Захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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