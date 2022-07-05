Захисники України змайстрували РСЗВ Град з уламків збитого гелікоптера

Спочатку це був російський гелікоптер КА-52, який військові нещодавно збили. Блок запуску авіаційних ракет зняли, а потім перевстановили на звичайний пікап.
Захисники України змайстрували із залишків ворожого гелікоптера маленький саморобний "Градик".
Спочатку це був російський гелікоптер КА-52, який військові нещодавно збили. Блок запуску авіаційних ракет зняли, а потім перевстановили на звичайний пікап, передає shotam.info.
"Це міні-градик на колесах", – розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним "Бук".
Відтепер цей маленький саморобний "Градик" щодня знищує окупантів.
"Ефектно. Настрій підіймається. Не дарма виїжджали, роботу зробили", - розповів військовослужбовець.
Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ народні умільці з Луцька придумали пристрій для метання "коктейлів Молотова" і назвали його "ДжаВолина".
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Автор: Анна Багренко