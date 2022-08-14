Знищено два Алігатори: ЗСУ збили ударні вертольоти РФ Ка-52

Гелікоптер Ка-52 / mil.ru

Збройні сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Про це уточнили в прес-центрі Угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.

"Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ" Хортиця"сумлінно виконують обов'язки і у вихідні дні, як результат, за суботу та неділю – два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота-близько $10 мільйонів.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

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