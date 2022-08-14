Знищено два Алігатори: ЗСУ збили ударні вертольоти РФ Ка-52

Результативними діями відзначилися підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Збройні сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.
Про це уточнили в прес-центрі Угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.
"Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ" Хортиця"сумлінно виконують обов'язки і у вихідні дні, як результат, за суботу та неділю – два знищених вертольоти вогневої підтримки Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Вартість одного вертольота-близько $10 мільйонів.
Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".
Читайте ще:
- П'ять винищувачів, "вертушка" і Бук: у ЗС розкрили втрати РФ за добу
- "Граки" доліталися: у ЗСУ похвалилися ліквідацією 6 літаків і" вертушок " РФ
- У Вишгороді бійці ЗСУ збили ще одну ворожу "вертушку"
Автор: Олексій Тесля