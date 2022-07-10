Ціль знищено: під Горлівкою ЗСУ збили вертоліт окупантів РФ

ЗСУ збили російський вертоліт / Reuters

Поблизу Горлівки Донецької області українські військові знищили вертоліт російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram-каналі.

"9 липня, опівдні поблизу Горлівки підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що тип ворожого вертольота встановлюється.

Раніше повідомлялося, що бійці 95-ї окремої десантної штурмової бригади Збройних сил України збили російський ударний вертоліт Ка-52.

Опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано постріл і падіння вертольота окупантів. Запис зроблено в денний час.

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