Ціль знищено: під Горлівкою ЗСУ збили вертоліт окупантів РФ

Підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ.
Поблизу Горлівки Донецької області українські військові знищили вертоліт російських окупантів.
Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram-каналі.
"9 липня, опівдні поблизу Горлівки підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що тип ворожого вертольота встановлюється.
Раніше повідомлялося, що бійці 95-ї окремої десантної штурмової бригади Збройних сил України збили російський ударний вертоліт Ка-52.
Опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано постріл і падіння вертольота окупантів. Запис зроблено в денний час.
читайте такожРосійський вертоліт "самоліквідувався" в Запорізькій області
Дивіться онлайн новини Донбасу
Читайте ще:
- П'ять винищувачів, "вертушка" і Бук: у ЗС розкрили втрати РФ за добу
- "Граки" доліталися: у ЗСУ похвалилися ліквідацією 6 літаків і" вертушок " РФ
- У Вишгороді бійці ЗСУ збили ще одну ворожу "вертушку"