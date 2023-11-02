"М'ясні штурми" РФ під Авдіївкою: у ЗСУ розкрили нову тактику окупантів

На Авдіївському напрямку противник зазнає величезних втрат в особовому складі та техніці.

https://glavred.net/ukraine/myasnye-shturmy-rf-pod-avdeevkoy-v-vsu-raskryli-novuyu-taktiku-okkupantov-10513435.html Посилання скопійоване

Окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ ( ілюстративне фото)

Російські загарбники послабили атаки на Авдіївському напрямку, розповів речник Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, окупанти РФ перегруповуються, але не відступають.

"Кількість штурмів там (в Авдіївці, - ред.) дещо зменшилася, всього на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень і здійснив 959 обстрілів. Збитий ще один штурмовик Су-25 в Донецькій області. Ворог продовжує спроби, щоб оточити Авдіївку, поки не так активно, він повинен поповнити втрати, перегрупуватися, щоб діяти далі", - сказав він. відео дня

Що відомо про невдалі штурми РФ

У свою чергу т.в.о. директора Департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович уточнив, що на Авдіївському напрямку противник продовжує масовані "м'ясні штурми", зазнає величезних втрат в особовому складі і техніці, повідомляє Армія Inform.

Підрозділи спеціального призначення НГУ "Омега" на околицях Авдіївки професійно виконують розвідувальні, ударно-штурмові, снайперські та контрснайперські заходи, цілодобово завдаючи шкоди окупантам, додав Уршалович.

Хто такий Микола Уршалович Микола Уршалович – полковник, заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України. Брав участь у боях за визволення Слов'янська, у зоні бойових дій перебував з початку червня по серпень 2014-го. 19 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, 25 березня 2020 року — медаллю "За військову службу Україні", пише Вікіпедія.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що окупанти РФ готуються до нового наступу на Авдіївку. Загарбники можуть перейти до лобових атак під керівництвом піхоти, тому що в жовтні втратили на цьому напрямку дуже багато техніки.

Нагадаємо, раніше військовий експерт розкрив жорстку тактику окупантів в Авдіївці. Олександр Коваленко каже, що росіяни використовують змішаний по комплектації тип штурмових дій, як на Бахмутському напрямку.

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом. Армія України штурмує позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку південніше Бахмута і закріплюється на нових позиціях, розповіли в Генштабі.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.