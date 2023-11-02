Окупанти готуються до нового наступу на Авдіївку: попруть у лобову атаку

Загарбники можуть перейти до лобових атак під керівництвом піхоти, тому що у жовтні втратили на цьому напрямку дуже багато техніки.

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Окупанти готуються до нового наступу на Авдіївку/ колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська, ймовірно, готуються здійснити нову хвилю атак у районі Авдіївки, незважаючи на те, що у жовтні вони зазнали великих втрат у техніці та живій силі на цьому напрямку.

Загарбники можуть готуватися до проведення лобових атак під керівництвом піхоти після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати велику кількість техніки, яка була втрачена під час боїв у жовтні. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Проект геолокації з відкритим вихідним кодом GeoConfirmed після опрацювання комерційно доступних супутникових знімків дійшов висновку, що з 9 жовтня було пошкоджено і знищено щонайменше 197 транспортних засобів російських окупантів.

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Зазначається, що окупанти втратили:

99 транспортних засобів під час першої хвилі атак з 9 по 13 жовтня,

94 транспортних засоби під час другої хвилі з 14 по 23 жовтня,

також є чотири підтверджених та 18 потенційно втрачених автомобілів з 24 по 31 жовтня.

Аналітики GeoConfirmed охарактеризували втрати російських загарбників під Авдіївкою як найбільші упродовж такого стислого терміну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Аналітики ISW дійшли висновку, що нинішня ситуація під Авдіївкою демонструє нездатність російського генерального штабу засвоїти уроки після попередніх невдалих наступальних операцій окупантів в Україні.

Ситуація в районі Авдіївки

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що РФ зазнає у боях за Авдіївку ще більших втрат, ніж свого часу під Бахмутом. При цьому бої за Авдіївку ідуть на значно меншій ділянці, ніж це було з зимовим наступом РФ під Бахмутом.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що ворог готує новий наступ на Авдіївку. У цей момент, російські окупанти на Авдіївському напрямку перегруповуються. Українські війська готуються до відбиття третьої з 10 жовтня атаки ворога.

У статті The New York Times наголосили, що бої за Авдіївку стали найкривавішими за всю війну. Зазначається, що Путін хоче захопити Авдіївку, тому що це місто має стратегічну військову цінність. Для російського диктатора це стало б "величезною перемогою".

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