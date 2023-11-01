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"Змішаний штурм": військовий експерт розкрив жорстку тактику окупантів в Авдіївці

Юлія Куришко
1 листопада 2023, 19:59
Коваленко додав, що росіяни так само використовують змішаний за комплектацією тип штурмових дій, як на Бахмутському напрямку.
'Змішаний штурм': військовий експерт розкрив жорстку тактику окупантів в Авдіївці
Коваленко розповів про тактику окупантів в Авдіївці / колаж: Главред, фото: Facebook, 53 окрема механізована бригада, 14 окрема механізована бригада

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, яку тактику російські окупанти застосовують на Авдіївському напрямку та провів аналогію ситуації в Авдіївці з боями під Бахмутом.

"Під час наступу росіян на Бахмут здійснювалося охоплення понад 50 км фронту із зосередженням у різні моменти операції від 20 до 50 тисяч особового складу. У районі Авдіївки фронт становить 20 кілометрів. Тобто тиск на кілометр фронту вдвічі перевищує тиск, який чинився в районі Бахмута", - зазначив Коваленко, передає ТСН.

Експерт додав, що росіяни так само використовують змішаний за комплектацією тип штурмових дій.

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"Коли в наявності достатньо механізованої компоненти (танки, ББМ тощо), вони намагаються проривати оборону броне-колоннами, що дуже нагадує наступ на Вугледар. Але коли їхня механізована компонента знищується і вони очікують на поповнення, цю тактику замінюють масові штурми піхотною складовою - тактика, що спостерігалася під Бахмутом, яка отримала назву "м'ясна хвиля", - пояснив Коваленко.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що бої за Авдіївку стали найкривавішими за всю війну. Путін хоче захопити Авдіївку, тому що це місто має стратегічну військову цінність. Для російського диктатора це стало б "величезною перемогою".

Росія готує новий наступ на Авдіївку. У даний момент, російські окупанти на Авдіївському напрямку перегруповуються. Українські війська готуються до відбиття третьої з 10 жовтня атаки ворога.

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом. Армія України штурмує позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку південніше Бахмута і закріплюється на нових позиціях, розповіли у Генштабі.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ
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