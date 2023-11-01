'Розділяй і володарюй': Ягун пояснив, як протистояння ФСБ та Міноборони вплине на РФ

У Росії вважають це нормальною конкуренцією, рухом вперед - їм це подобається, пояснив Віктор Ягун.

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Ягун розповів про суперництво ФСБ та Міноборони РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

На сайті Главред відбувся чат із генерал-майором запасу, колишнім заступником голови СБУ, експертом із питань національної безпеки Віктором Ягуном. Спілкуючись із читачами, він розповів, у що в Росії може вилитися протистояння ФСБ та Міноборони.

"Ніхто не стягне ковдру. Це триває століттями. Від моменту появи цих структур вони завжди конкурували. "Розділяй і володарюй" - ця історія в імперії завжди була, є і буде. Тому я думаю, що нічого не зміниться", - вважає Ягун.

Експерт також додав, що у Росії вважають це нормальною конкуренцією, рухом вперед. Їм це подобається. Тому нічого не зміниться, ніхто нічого не переграє.

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"Ще за радянських часів інколи хтось виходив на перші місця, хтось на другі. Ми пам’ятаємо Берію та Андропова, але зрештою це дуже швидко скінчилося: Берію розстріляв Жуков, а Андропов помер своєю смертю, і його місце зайняли люди з зовсім інших класів", - пояснив генерал-майор.

Нагадаємо, що генерал СБУ Ягун пояснив, в чому проблема Кремля. Путін поки що вигідний баштам Кремля, оскільки вони не знають, ким його замінити. Китайці звернули увагу на прем'єр-міністра Мішустіна.

Ягун розкрив, чи готує ФСБ заміну Путіну. Він навів приклад, як у Радянському Союзі закінчилося все тим, що одних усунули, інших розстріляли, третіх знищили морально, четвертих заслали - Хрущов став одноосібним лідером.

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