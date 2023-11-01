'Хочуть знову окупувати місто': генерал розкрив важку ситуацію під Куп‘янськом

Українські військові стійко тримають оборону та відбивають ворожі атаки, повідомив генерал-полковник Сирський.

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Сирський розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку та тактику росіян.

Сирський у своєму Telegram-каналі повідомив, що стратегічних успіхів на Куп‘янському напрямку російські окупанти зараз не мають.

"Мета росіян зрозуміла - вони хочуть знову окупувати місто. Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед", - заявив командувач. відео дня

Сирський про ситуацію на фронті / скріншот: t.me/osirskiy

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що генерал-полковник розповів, що ворог посилився і атакує під Бахмутом і Куп'янськом. Російські окупанти підтримують свої атаки артилерією, мінометами і дронами-камікадзе, сказав Сирський.

ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ на лівому березі Херсонської області. Українські військові продовжують утримувати позиції в Кринках і поблизу Антонівського шосе, а також залізничних мостів.

Росіяни луплять хімічною зброєю по ЗСУ. На Лимано-Куп'янському напрямку тримається дуже напружена обстановка, у окупантів велика кількість ворожих сил, заявив військовий офіцер.

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