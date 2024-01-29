"Вони всі захищають Європу і світ": Зеленський назвав чисельність армії України

Стало відомо, скільки людей зараз воює за незалежність України.

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Зеленський назвав чисельність армії України / колаж: Главред, фото: РБК-Україна, 56 ОММБ

Президент України Володимир Зеленський назвав чисельність української армії. За словами головнокомандувача країни, йдеться про 880 тисяч солдатів. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трошки. Сказати точно цифру не можу", - розповів Зеленський.

Також президент додав, що наразі невідома точна кількість людей, які виїхали з початку повномасштабної війни. При цьому, Зеленський називає цифри від 6,5 до 7,5 мільйонів громадян.

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"Тому ми говоримо про всіх людей, хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - резюмував Зеленський.

Українська армія - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 січня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Рішення підтримали 249 народних депутатів. У своєму Telegram депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт ухвалили після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок.

Також, у Верховній Раді України розглядають варіант впровадження платежу, який дасть змогу отримати відстрочку від мобілізації. Народні депутати України обговорюють введення щомісячного платежу для роботодавців, який може гарантувати їхнім співробітникам відстрочку від служби.

При цьому, депутатка від партії "Голос" Інна Совсун заявила, що жінок слід мобілізувати для потреб оборони держави, якщо це буде необхідно. Вона додала, що конституція України передбачає участь усіх громадян у захисті державності, а не тільки чоловіків.

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