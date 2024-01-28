Армія РФ атакує 50 разів за добу: військові розкрили ситуацію на фронті для CNN

Україна оголосила, що відвела свої сили з села Крохмальне, щоб зайняти вигідніші оборонні позиції на підвищенні.

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РФ наступає на лінії фронту / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Українські військові, офіційні особи та речники надали неприкрашену оцінку поточної позиції України на полі бою. Вони розповіли про наступальні операції Росії вздовж більшої частини лінії фронту.

Журналісти видання CNN розповіли, що бойові дії ведуться на північному сході на ділянці, де стикуються Харківська та Луганська області. Раніше цього тижня Україна оголосила, що відвела свої сили з села Крохмальне, щоб зайняти вигідніші оборонні позиції на підвищенні. Російські сили продовжують наступ у цьому районі.

У повідомленні Генштабу армії йдеться, що українські війська зазнали 13 обстрілів населених пунктів Табаївка та Стельмахівка, відповідно на північний захід та південь від Крохмального.

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"Противник зосереджується на великій кількості артилерійських обстрілів, намагаючись наступати", - повідомив речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Відомо, що ці невеликі населені пункти, розташовані приблизно за 100 кілометрів на схід від Харкова, поблизу головного водного шляху з півночі на південь, річки Оскіл. Далі на південний схід, у районі Бахмуту, де рівно рік тому зосередилася зимова наступальна операція Росії, українські війська також повідомляють, що перебувають під посиленим тиском.

"Ворог накопичує сили… Вони штурмують щодня", - розповів сержант 92-ї окремої бригади Олесь Маляревич про позицію окупантів поблизу зруйнованих сіл Кліщіївка та Андріївка.

Він підкреслив величезну загрозу, яку зараз становлять безпілотники, вплив яких на поле бою значно зріс за останній рік. У росіян, за його словами, значно більше безпілотників, ніж в України, в тому числі оснащених нічним баченням.

Кліщіївка та Андріївка представляють собою крайній східний край скромних територіальних надбань України навколо Бахмута, землі, відвойованої у вересні в рамках контрнаступу України у другій половині минулого року.

Спроби України влітку просунутися на південь від міста Оріхів до Токмака, що розглядається як ключовий перший крок у можливому русі, щоб розірвати сухопутний коридор Росії до Криму, досягли лише Роботиного, трохи більше 20 кілометрів на південь, передає CNN.

"Загалом окупанти дуже активні, вони збільшили кількість наступальних і штурмових операцій. Вже другу добу поспіль вони проводять по 50 бойових дій за добу. Ворог активний на всіх напрямках. У Запорізькій області ворог намагається відбити втрачені позиції", - зазначив Олександр Штупун.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників. У Донецькій області російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ і захопити кількох українських "опорників", проте основне завдання з виходу до головної траси постачання.

Полковник ЗСУ розповів про бої під Бахмутом. Сергій Сідорін зазначив, що за умови належного забезпечення снарядами, Сили оборони України зможуть продовжити звільнення території України від ворога.

Боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці. За словами військовослужбовця Сергія Волкова, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Адвїівки з 3 напрямків при цьому періодично застосовуючи бронетехніку.

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