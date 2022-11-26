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"Ми змінили тактику": в Укренерго розповіли, коли енергосистема буде повністю стабілізована

26 листопада 2022, 05:20

Українські енергетики очікують, що вже в понеділок вдасться повернутися до графіків погодинних відключень світла.

Світло, відключення світла, електроенергія, Свічка, лампочка
Енергосистема буде стабілізована вже в понеділок / колаж фото ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Після масованого ракетного обстрілу, який влаштувала Росія, в Україні досі спостерігається дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим багато українців повністю або частково залишаються без світла. Енергетики вирішили змінити тактику, щоб швидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Про це заявив глава Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Енергетики очікують, що незабаром вдасться набрати потужності на атомних станціях, зокрема, на Рівненській АЕС.

"Відповідно, відсоток покриття споживання буде рости, хоча вже не так стрімко, як ми відновлювалися після системної аварії, яка сталася у вівторок. Ми плануємо, що вихідні ми пройдемо з дефіцитом 25%. Це показник близький до того, який був до останнього обстрілу, але він все ще буде трохи більше", - сказав Кудрицький.

В Укренерго розраховують, що стабілізувати ситуацію вийде вже протягом вихідних, щоб у понеділок повернутися до звичних погодинних графіків відключень світла.

"Подивимося по завтрашньому дню, можливо, нам вдасться досягти планового режиму ще раніше. Наприклад, з неділі. Обіцяти не можу, подивимося, як пройде субота. Зараз ми трохи змінили тактику і доводимо до обленерго не обсяг обмежень, а ліміт споживання по області", - додав Кудрицький.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного зникнення електроенергії у більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені станом на ранок четверга, 24 листопада.

Пізніше, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після масованої атаки з боку РФ. В усі області уже подана електроенергія, тому найближчими днями в Україні запровадять планові відключення світла, замість аварійних.

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

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