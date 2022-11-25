Дригає ногою та має фіолетові руки: з'явилися нові чутки про хворобу Путіна

У Путіна знайшли нові ознаки хвороби / сайт Кремля

Російського диктатора Володимира Путіна огорнули чутки про серйозну хворобу. Нещодавно дивні симптоми у нього були помічені під час зустрічі Путіна з президентом Куби Мігелем Діас-Канелем. Про це повідомляє Express.

Президенти РФ та Куби сиділи навпроти один одного. В якийсь момент Путін схопився за підлокітник та почав дивно дригати ногою. Тоді його рука почала набувати фіолетового відтінку.

"На кадрах видно, як Путін незручно рухає ногами, а його рука стає фіолетовою, коли він стискає підлокітник крісла", - написали в ЗМІ.

У Путіна знайшли нові ознаки хвороби / скріншот

У Путіна знайшли нові ознаки хвороби / скріншот

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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