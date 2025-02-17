'Ми не країна сировини': Зеленський зробив заяву про угоду з США про мінерали

Президент України пояснив, чому не підписав документ із США щодо рідкоземельних металів.

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Зеленський сказав, якою має бути угода із США щодо корисних копалин / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Зеленського:

Україна зацікавлена в підписанні угоди про копалини

Наразі документ не містить жодних гарантій безпеки для України

Угоду про метали із США потрібно доопрацювати

Україна зацікавлена у тому, щоб підписати угоду про корисні копалини зі Штатами, однак над домовленістю ще варто попрацювати, щоб документ враховував ключові інтереси країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-пресконференції з Абу-Дабі.

Український лідер пригадав, що коли сторони перейшли до деталей, виявилося, що наразі угода про корисні копалини із США не містить гарантій безпеки для України. За словами Зеленського, це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі.

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Президент України підкреслив, що деякі деталі в угоді можуть змінюватися з часом, але ключові речі мають бути чітко визначені.

Він пояснив, якщо в документі йдеться про гарантії безпеки, то варто розглянути їх у контексті НАТО або альтернативних механізмів. Зеленський додав, що гарантії безпеки – це не лише військова допомога, а й економічні та політичні зобов’язання.

"Щодо нашої армії: якщо Україна наразі не є членом НАТО, то ми повинні будувати власну систему безпеки за аналогією з Альянсом. І це має бути не просто концепція, а конкретні кроки. Для цього потрібні фінансування, зброя та інвестиції", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна підтримує інвестиції з боку США, але головне не лише отримання ресурсів, а й створення можливостей для інвестування.

"Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі", – підкреслив президент.

Рідкоземельні метали в Україні / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини - останні новини

Нещодавно в Офісі Президента України підкреслили, що Україна може погодитися надати США природні ресурси в обмін на допомогу. Зазначалося, що президент України восени обговорював це питання з Трампом.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

Згодом ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський у Мюнхені відмовився підписати документ про мінеральні ресурси України. Відомо, що згідно з угодою, у володіння США перейшла б половина майбутніх мінеральних ресурсів країни, але український лідер відповів на неї відмовою.

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Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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