Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Загроза втрати страхового стажу: у Пенсійному фонді зробили важливу заяву

Олексій Тесля
11 жовтня 2025, 22:22
78
Громадянам радять самостійно переконатися в наявності електронної копії своєї трудової книжки.
пенсії, пенсіонери
Українцям розповіли про важливість страхового стажу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе:

  • Громадянам радять самостійно переконатися в наявності електронної копії своєї трудової книжки
  • Оцифрування дає змогу швидше та простіше отримати доступ до інформації про стаж

Якщо не перенести дані з трудової книжки до електронного реєстру, це не вплине на облік страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд України.

У ПФУ уточнили: цифрова версія трудової книжки необхідна насамперед для збереження відомостей про періоди роботи до 1 січня 2004 року.

відео дня

Після цієї дати інформація про стаж автоматично надходить до реєстру застрахованих осіб, і жодних додаткових дій з боку працівника не потрібно.

Хоча формально обов'язок з оцифрування покладено на роботодавців, у Пенсійному фонді наголошують: ідеться скоріше про рекомендацію, ніж про обов'язкову вимогу.

Громадянам радять самостійно переконатися в наявності електронної копії своєї трудової книжки, а за потреби завантажити її через портал електронних послуг ПФУ.

Також зазначається, що навіть за відсутності цифрового варіанта страховий стаж не анулюється. Дані до 2004 року підтверджуються паперовими документами, а все, що пізніше - вже зареєстровано в системі.

Інакше кажучи, оцифрування - необов'язкове, але бажане: воно дає змогу швидше і простіше отримати доступ до інформації про стаж і уникнути можливих складнощів у майбутньому.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
/ Главред

Оцифрування трудової: що важливо знати

З 10 червня 2021 року в Україні стартував процес переходу на електронні трудові книжки. Громадянам надали п'ятирічний термін, щоб перенести інформацію з паперових версій у цифровий формат і тим самим забезпечити збереження даних для розрахунку пенсії.

Крайній термін подання даних - 10 червня 2026 року. Несвоєчасне виконання цієї процедури може спричинити проблеми: можливу втрату частини страхового стажу, зниження розміру пенсійних виплат або затримки під час призначення пенсії.

Раніше повідомлялося про те, що українцям загрожує "заморожування" пенсій. Щоб відновити виплати, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу - або особисто у відділенні банку, або через відеозв'язок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Більше новин:

Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії Пенсійний фонд виплати пенсії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Полетіли ракети, прогриміли вибухи і зникло світло: у РФ потужні удари по енергетиці

Полетіли ракети, прогриміли вибухи і зникло світло: у РФ потужні удари по енергетиці

22:22Війна
Священник намагався сховати дитину від обстрілу всередині: росіяни вдарили по храму

Священник намагався сховати дитину від обстрілу всередині: росіяни вдарили по храму

20:47Війна
Tomahawk і не тільки: з'явилися нові деталі переговорів Зеленського з Трампом

Tomahawk і не тільки: з'явилися нові деталі переговорів Зеленського з Трампом

20:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

Гороскоп Таро на завтра 12 жовтня: Раку - обережність, Левам - цілі

Гороскоп Таро на завтра 12 жовтня: Раку - обережність, Левам - цілі

Останні новини

22:36

Миротворчі амбіції США на тлі атак РФ: про що говорили Зеленський і Трамп

22:22

Загроза втрати страхового стажу: у Пенсійному фонді зробили важливу заяву

22:22

Полетіли ракети, прогриміли вибухи і зникло світло: у РФ потужні удари по енергетиціВідео

21:27

Що говорить наука: чому кіт ігнорує дорогі подарунки і обирає стару коробку

21:18

РФ обрала нову тактику ударів по енергооб'єктах України: у чому небезпека

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
20:47

Священник намагався сховати дитину від обстрілу всередині: росіяни вдарили по храмуФото

20:30

Tomahawk і не тільки: з'явилися нові деталі переговорів Зеленського з Трампом

20:23

Меган Маркл поділилася секретними фото дочки Лілібет

20:07

Все вирішує "таємничий" фактор: вчені пояснили, як людина закохується.

Реклама
19:50

Кожному українцю по 38 кг золота: розкрито секрет скарбу Полуботка і де він заразВідео

19:45

Погода різко починає змінюватись: які регіони заливатиме дощем, а де буде потепління

19:33

Ніякої хімії: люди масово чистять духовку одним способом і залишаються в захватіВідео

19:30

Куди подівся співак Дельфін і що говорить про війну

19:08

Випробування для душі: які ТОП-4 знаки зодіаку зіткнуться з важливими уроками

18:53

Битва за сірники: як кредити і борги знищили державну сірникову фабрику

18:50

"Біла смуга" триватиме весь рік: що потрібно з'їсти 12 жовтня

18:29

Tomahawk для України: в Axios дізналися деталі переговорів Зеленського з Трампом

17:56

Чому коти сидять, як люди: розкрито смішну причину пози "пузом зверху"

17:52

Який чай корисніший - чорний чи зелений: поставлено остаточну крапку в питанніВідео

17:23

Відмова Трампа від активних переговорів щодо України: у США дали тривожний прогноз

Реклама
17:07

Можна "вбити" двигун, якщо не знати: скільки секунд потрібно, щоб прогріти авто

17:03

Як у дитячому садку: рецепт смачнючих оладок із яблукамиВідео

16:36

В Україні став дефіцитом ключовий фрукт: ціни різко "поперли" вгору на 40%

16:35

"Найгірші роки мого життя": Анастасія Коротка розповіла про зйомки в "Орлі та Решці"

16:29

ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі

16:27

Ефективність ЗРК Patriot ЗСУ різко впала: генерал-лейтенант розкрив причину

16:17

Лише одна країна розірвала відносини з РФ після початку війни — де вона знаходиться

15:59

Зеленський проводить переговори з Трампом: перші подробиці

15:54

Завтра запрацюють нові правила перетину кордону: що зміниться для українців

15:38

Майже 100 кг золота і срібла: де в Україні знайшли найбільший скарб в історіїВідео

15:28

"Була залежність": справжня причина розлучення Андрія Бєднякова

15:24

"Покришили" елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

15:12

Козацькі таємниці: які знаки вважали святими і що означала втрата корогви

15:07

Що потрібно купити для блекаута: прості, але дуже корисні приладиВідео

15:03

Веселить усіх водіїв: в авто знайшли загадкову кнопку "пуск медузи"

14:57

У магазині такого не купити: "бабусина" підгодівля для пишного цвітіння будь-яких рослин

14:54

Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

14:45

Росіяни б'ються в істериці: у РФ розсекретили фінансове становище Пугачової

14:22

Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

14:21

Таємниця мовної Вавилонії: учені пояснили, чому ми говоримо по-різному

Реклама
14:15

Зник: Подкопаєва розповіла про колишнього чоловіка

14:07

Дмитро Комаров "спалився" з відомою ведучою - деталі

13:54

"Чекають нові випробування": Сирський зробив заяву про ситуацію у війні

13:49

Чи буде євро по 49 гривень: банкір попередив про зміни курсу з понеділка

13:44

Дачники зберігають цей спосіб у секреті: що робити з опалими яблуками

13:25

Деяким українцям виплатять 50 тис грн в місяць: Зеленський підписав закон

12:51

"Натяк на повернення тепла": відомо, коли осіння холоднеча може відступити

12:45

"На столі": що невістка Наташі Корольової витворяла на людях

12:37

Економіка Путіна може загнутися за рік: як Україні її добити

12:37

Коли Україна перейде на зимовий час 2025 і чи буде це востаннєВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти