Загроза втрати страхового стажу: у Пенсійному фонді зробили важливу заяву

Громадянам радять самостійно переконатися в наявності електронної копії своєї трудової книжки.

Українцям розповіли про важливість страхового стажу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе:

Оцифрування дає змогу швидше та простіше отримати доступ до інформації про стаж

Якщо не перенести дані з трудової книжки до електронного реєстру, це не вплине на облік страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд України.

У ПФУ уточнили: цифрова версія трудової книжки необхідна насамперед для збереження відомостей про періоди роботи до 1 січня 2004 року.

Після цієї дати інформація про стаж автоматично надходить до реєстру застрахованих осіб, і жодних додаткових дій з боку працівника не потрібно.

Хоча формально обов'язок з оцифрування покладено на роботодавців, у Пенсійному фонді наголошують: ідеться скоріше про рекомендацію, ніж про обов'язкову вимогу.

Громадянам радять самостійно переконатися в наявності електронної копії своєї трудової книжки, а за потреби завантажити її через портал електронних послуг ПФУ.

Також зазначається, що навіть за відсутності цифрового варіанта страховий стаж не анулюється. Дані до 2004 року підтверджуються паперовими документами, а все, що пізніше - вже зареєстровано в системі.

Інакше кажучи, оцифрування - необов'язкове, але бажане: воно дає змогу швидше і простіше отримати доступ до інформації про стаж і уникнути можливих складнощів у майбутньому.

/ Главред

Оцифрування трудової: що важливо знати

З 10 червня 2021 року в Україні стартував процес переходу на електронні трудові книжки. Громадянам надали п'ятирічний термін, щоб перенести інформацію з паперових версій у цифровий формат і тим самим забезпечити збереження даних для розрахунку пенсії.

Крайній термін подання даних - 10 червня 2026 року. Несвоєчасне виконання цієї процедури може спричинити проблеми: можливу втрату частини страхового стажу, зниження розміру пенсійних виплат або затримки під час призначення пенсії.

Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

