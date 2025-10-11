В Україні став дефіцитом ключовий фрукт: ціни різко "поперли" вгору на 40%

Травневі морози, на жаль, знищили значну частину врожаю фруктів.

В Україні почнеться дефіцит груші / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Через весняні морози українська груша стане дефіцитом

Фрукти подорожчають до 70 гривень за кілограм

Цьогоріч українські груші можуть стати дефіцитним фруктом. Через весняні морози фермери Вінниччини зібрали значно менше врожаю, але очікують на зростання цін. Як повідомляє портал SEEDS із посиланням на генерального директора корпорації "Вінниця-Садвінпром" Сергія Бойчука, травневі заморозки пошкодили близько 10% садів регіону, що суттєво вплинуло на обсяги збору плодів.

Головний агроном господарства "Іванівська калина" з села Іванів Хмельницького району Вадим Розпотнюк зазначив, що нинішній сезон виявився надзвичайно складним.

"Цього року у нас були аномально низькі температури в період цвітіння. Якщо говорити про врожай, то 40% втрати. Якщо говорити по сортах, то листопадова - це буде близько 30 тонн з гектара цього року. За "яблонівську", то півтори тонни з гектара - це не врожайність. Це низький показник", – розповів Розпотнюк.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Через несприятливі погодні умови аграріям довелося збільшити витрати на захист садів. Для збереження частини врожаю довелося застосовувати більше препаратів і проводити додаткову обробку дерев.

"Ми використали набагато більше препаратів для боротьби з несприятливими погодними умовами. Це дало менший урожай, але хоч якийсь. Урожай економічно виправданий", - каже Розпотнюк.

За словами фермера, собівартість вирощування груш зросла приблизно на 30% порівняно з минулим роком.

"Є прогнози, що ціна на груші в Україні буде досить високою. Якщо минулого року середня фермерська ціна була 50 гривень у момент реалізації сховища, то цього року ця ціна гривень, я думаю, 70 вона має бути. Цього року ми продаємо весь урожай із саду", - розповів головний агроном.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Експерти прогнозують, як раніше повідомляв Главред, що в Україні незабаром очікується чергова хвиля подорожчання овочів, необхідних для приготування борщу. Зокрема, йдеться про моркву, буряк, цибулю, капусту та часник. Оцінки фахівців свідчать про те, що вартість цих продуктів може зрости в середньому на 5–6 гривень за кілограм.

Слід зазначити, що на початку поточного тижня в країні вже було зафіксовано певне підвищення цін на овочі. Водночас, на відміну від цієї групи товарів, вартість картоплі та фруктів на ринку наразі демонструє стабільність.

Окрім цього, сезон лохини цього року також був доволі складним. Через надмірну пропозицію неякісної ягоди на ринку відбулося падіння цін на лохину.

