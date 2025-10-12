Тисячолітня загадка: під пісками Гізи знайшли двері в забутий підземний світ

Якщо гіпотези підтвердяться, може йтися про відкриття входу в масштабний підземний комплекс.

Під пірамідами виявили таємний хід / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Під пірамідами в Єгипті ховаються три таємничі шахти

Джерела говорять про лабіринт із тисячами підземних приміщень

Під пісками плато Гіза, між знаменитим Сфінксом і пірамідами Хеопса і Хефрена, ховаються три таємничі шахти, які, на думку дослідника Армандо Мея, можуть вести в забутий підземний комплекс.

Як пише Daily Mail, ці споруди, за його твердженням, вочевидь не є звичайними колодязями - їхня форма занадто точна, стіни гладкі, а загальна архітектура видає продуманий інженерний задум. Ні написів, ні слідів випадкової розробки там не знайдено.

Мей пов'язує ці знахідки з описом давньогрецького історика Геродота, який згадував про величезний єгипетський лабіринт із тисячами підземних приміщень і навіть про підземну піраміду.

Археологічне дослідження, що проводилося в рамках проєкту "Хафрен" за участю професора Коррадо Маланги та інженера Філіппо Біонді, використовувало супутникові радари SAR для сканування підземних структур.

Перша шахта, знайдена на північний схід від Сфінкса, йде вглиб майже на 40 метрів. Вона обкладена блоками з вапняку і пісковика, а на глибині 12 метрів виявлено штучну порожнину шириною близько 24 метрів.

Неподалік розташована друга аналогічна шахта, яка за структурою повторює першу. Вона, імовірно, з'єднує долинний храм із районом біля піраміди Хефрена.

Третя шахта, розташована біля східного боку піраміди Хеопса, вирізняється особливим інтересом: сліди укріпленого входу та спеціальні виїмки в стінах можуть свідчити про часте використання і складні функції, такі як підйом або транспортування об'єктів.

Точні цілі цих шахт досі не встановлені. Можливо, їх використовували в ритуальних цілях, вони були частиною водопостачання або слугували транспортними каналами.

Сучасні технології - від георадарів до електротоматографії - вказують на наявність інших аномальних структур під плато, припускаючи, що всі ці елементи могли бути частинами складної підземної системи, вирівняної по осях пірамід.

Якщо гіпотези підтвердяться, може йтися про відкриття входу в масштабний підземний комплекс, який стародавні будівельники створили з не меншою точністю, ніж знамениті споруди на поверхні. Ці знахідки здатні пролити світло на одну з найзагадковіших сторінок давньоєгипетської архітектури і духовних практик.

Розгадка тисячоліть: що говорять учені

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

