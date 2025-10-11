Куди подівся співак Дельфін і що говорить про війну

Співака називають "мовчуном" через його позицію щодо війни в Україні.

Куди подівся співак Дельфін / Колаж Главред, фото Вікіпедія, РИА Новости

Як зараз виглядає співак Дельфін

Чим він займається

Колись популярний російський співак Дельфін (Андрій Лисіков - авт.), який прославився в 90-х-2000-х, поступово зник з радарів численних ЗМІ, як українських, так і російських.

Колишній учасник і автор текстів гурту "Мальчишник", не часто випускає сольні альбоми і нові треки, а також практично не виступає.

Що зараз зі співаком Дельфін

Однак кілька знакових подій у Дельфіна все ж є. Так, 2018 року в нього вийшов десятий студійний альбом під назвою "442", у якому музикант часто згадує війну. Пізніше в якомусь з інтерв'ю пропагандистам він згадав, що йдеться про абстрактну війну, не про конкретну.

Навесні 2023 року, коли Росія вже вторглася в Україну, Лисіков випустив ще один альбом, під назвою "Прощай оружие". Платівка складається з дев'яти треків, а її обкладинкою став знімок британського фотографа Грейс Робертсон 1955 року із зображенням молодої пари, яка спостерігає за прибоєм.

Як зараз виглядає Дельфін / Фото РИА Новости

Тоді в інтерв'ю російському "Коммерсанту" музикант пояснив, що вважає найруйнівнішою зброєю у світі людську дурість.

"Хочу зазначити, що альбом називається "ПРОЩАЙ ЗБРОЮ" - великими літерами, без розділових знаків. А найбільш руйнівною зброєю як сьогодні, так і вчора, так і в майбутньому я вважаю людську дурість", - додав Лисіков.

Що Дельфін говорить про війну

Конкретно про терористичне вторгнення Росії в Україну, артист не говорить нічого. Сайт Stars about war, називає Дельфіна "мовчуном".

Що Лисіков говорить про війну / Скріншот starsaboutwar.in.ua/

Утім, з 2017 року артист є почесним учасником бази "Миротворець";

Чи дає концерти Дельфін

Дельфін практично не виступає. У 2024 році він провів два концерти в Тюмені. Зазначається, що Дельфін під час концерту зовсім не спілкувався з глядачами, а тільки співав. Артист також не вийшов на біс.

Однак у 2025 році він активно гастролює по всій Росії.

Дельфін соцмережі

Співак також залишається досить активним у забороненому в Росії Instagram.

Як зараз виглядає Дельфін / Фото Instagram/ dolphinmusic

Про персону: Дельфін Дельфін - російський реп-виконавець, мелодекламатор, співак, музикант, композитор, музичний продюсер, автор пісень і поет. Колишній учасник і автор текстів реп-груп "Мальчишник" і "Дубовий Гаайъ". Більше відомий завдяки однойменному сольному проєкту. Є одним із перших російських реп-виконавців.

