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"У мобілізованих буде шок": Жданов пояснив, чому підкріплення військ РФ провалиться з тріском

30 вересня 2022, 01:40

Створити ефективні підрозділи з тих росіян, яких зараз мобілізують на війну, неможливо.

Мобилизация в РФ, российские военные, Олег Жданов
Жданов пояснив, чому підкріплення військ РФ провалиться з тріском/ ua.depositphotos.com, Главред

Мобілізовані росіяни, яких зараз збирають по всій РФ на війну проти України, нездатні ефективно воювати. Для російського диктатора Володимира Путіна вони лише гарматне м'ясо.

Якщо зараз вони ще не бояться їхати на фронт, то вже після прибуття туди у них станеться шок, і окупанти просто почнуть розбігатися. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

"Від таких вояк можна чекати одного – що вони стануть "гарматним м'ясом", а зрештою почнуть розбігатися. Перший шок у мобілізованих росіян станеться, тільки-но вони протверезіють після проводів в армію…, коли у них закінчаться гроші (або ці гроші відберуть командири, щоб вони не купували спиртне). Їх вишикують, переодягнуть, всучать в руки автомат і змусять воювати…", – пояснив експерт.

Створити з таких людей ефективні підрозділи неможливо, зазначає Жданов. Якщо і вдасться зібрати невеликі якісні підрозділи, то на їхню підготовку знадобиться дуже багато часу – не менше трьох-чотирьох місяців.

"Проте вже відомо, що деяким мобілізованим оголосили, що вже завтра-післязавтра їх відправляють на фронт, по суті, без підготовки, тому що там у російської армії катастрофічні втрати, які ніким компенсувати", – каже експерт.

Мобілізація в Росії

Раніше Жданов наголосив, що мобілізація, яку російський диктатор Володимир Путін запустив у Росії 21 вересня, загрожує йому втратою влади. У країні-агресорці наростають протести і соціальне несприйняття рішень влади, тому еліта може скинути Путіна з посади.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Вони вже поповнили підрозділи, які обороняються під Сватовим, Лиманом та Куп'янськом. Частина з них загинула, частина вже в полоні. Новоспечених солдатів кидають у бій без необхідної підготовки, зазначив радник голови ОП Олексій Арестович.

Тим часом у ЗМІ назвали кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізацію. Кількість втікачів уже становить понад 190 тисяч. При цьому кордон росіянам доводилося перетинати по-різному. Хто покидав країну на автомобілі, хтось перетинав кордон на велосипеді, самокаті або пішки.

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мобілізація війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов
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