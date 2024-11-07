Вже окреслили дату: стало відомо, коли відкриють аеропорти в Україні

Все залежатиме як від роботи протиповітряної оборони, так і від ситуації з безпекою.

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В Україні згодом можуть відкрити аеропорти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Стала відома приблизна дата відкриття першого аеропорту

Де краще відкривати повітряний простір - у Львові чи Києві

Вже до кінця січня 2025 року польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль" можуть відновитися.

Про це заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві 7 листопада.

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"Думаю, якщо нам пощастить, то в січні (2025 року - ред.) у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати (з України - ред.)", - сказав Еллісон.

Він переконаний, що, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", то забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше. Однак президент Володимир Зеленський схиляється до думки, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на "Борисполі", проте початковий фокус - "Львів". Сім хвилин польоту від Польщі", - сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.

Старший партнер компанії Marsh McLennan підкреслив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

Однак, попри все, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Все залежатиме як від роботи протиповітряної оборони, так і від ситуації з безпекою.

"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", - сказав він.

Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

Відкриття повітряного простору в Україні - що відомо

Як повідомляв нещодавно Главред, в Україні вже розробили покроковий план щодо відкриття аеропортів під час війни. Наразі стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, змогли відновити цивільні польоти максимально швидко.

В ОП також прокоментували перше відкриття аеропорту. Зазначалося, що міжнародний аеропорт "Ужгород" може забезпечити чартерні рейси, нерегулярні.

Своєю чергою авіаексперт Костянтин Криволап також прокоментував відновлення пасажирських авіаперельотів. За його словами, в Україні зможуть літати літаки тільки в тому разі, якщо вдасться забезпечити безпеку аеропортів, пасажирів, літаків і злітних смуг на належному рівні.

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