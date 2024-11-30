Часткове відкриття неба над Україною: Шмигаль розкрив, коли запрацюють аеропорти

Україна буде розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів.

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Шмигаль заявив про відновлення роботи аеропортів / колаж: Главред, фото: unsplash, t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі частково відкрити повітряний простір над Україною неможливо. Цього не дозволяє безпекова ситуація.

"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору", - розповів він.

За словами глави уряду, ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації.

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"Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт", - сказав Шмигаль.

За його даними, під час російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

Відкриття аеропортів в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Офісі Президента прокоментували перше відкриття аеропорту в Україні. Заступник голови Офісу президента Віктор Микита заявив, що міжнародний аеропорт "Ужгород" може забезпечити чартерні рейси, нерегулярні.

В Україні вже розробили покроковий план відкриття аеропортів.Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Олексій Кулеба наголосив, що відкриття повітряного простору "це дуже складне питання з точки зору безпеки".

Стало відомо, коли відкриють аеропорти в Україні. Старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон повідомив, що вже до кінця січня 2025 року польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль" можуть відновитися.

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