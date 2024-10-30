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Відкриття аеропортів під час війни: в Україні вже розробили покроковий план

Марія Николишин
30 жовтня 2024, 20:57
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План та потреби України для часткового відкриття повітряного простору.
Відкриття аеропортів під час війни: в Україні вже розробили покроковий план
Відкриття аеропортів в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Україна презентувала покроковий план з відкриття повітряного простору
  • США готові забезпечити експертну та технічну допомогу

Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що відкриття повітряного простору "це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами".

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"Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко", - наголосив він.

В той же час, економічний радник посольства США в Україні Мері Елізабет Медден відзначила важливість підтримки України у зусиллях щодо відновлення цивільної авіації та готовність Сполучених Штатів Америки забезпечити експертну та технічну допомогу.

Варто додати, що під час конференції заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору.

"Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державної авіаційною службою, документ презентував перший заступник голови Сергій Коршук. Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповідав директор Украероруху Андрій Ярмак. Окрім цього, про готовність аеропортів розповіли генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Відкриття аеропортів України

У грудні 2023 року заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що в Україні планують відкрити аеропорт. Це станеться тоді, коли дозволить безпекова ситуація.

Першим аеропортом, який відкриють, буде "Бориспіль". Саме його першим закрили через початок повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що вже незабаром "Бориспіль" почне приймати і відправляти літаки. Він стверджував, що Україна "в змозі забезпечити безпеку цього об'єкта".

19 грудня 2023 року з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" було виконано технічний перегін Boeing 777-300 за запитом Skyline Express.

"Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" від початку війни. Навіть за умови закриття повітряного простору", - повідомили у пресслужбі "Борисполя".

Пасажирів і вантажу на літаку не було.

Можливість відкриття аеропортів в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні вже більше ніж 2,5 роки цивільні польоти залишаються скасованими через повномасштабне вторгнення Росії.

Однак, колишній голова Закарпатської ОВА, а нині заступник голови Офісу президента Віктор Микита заявив, що міжнародний аеропорт "Ужгород" може забезпечити чартерні рейси.

Крім того, віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков також говорив, що Україна починає офіційні переговори з регуляторами щодо відкриття аеропортів. Є кілька сценаріїв того, як розвиватиметься ситуація.

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