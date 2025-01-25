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"У нас немає іншого варіанту": Садовий дав надію на відкриття аеропортів України

Даяна Швець
25 січня 2025, 12:07
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Якщо країна присутня на авіаційній карті, то вона присутня на карті світу, каже Садовий.
Садовый, аэропорт, самолет
Садовий прокоментував відкриття аеропортів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал Садового

Що сказав Садовий:

  • Для відкриття аеропортів треба політичне рішення
  • У часи війни треба виживати, тому в нас немає іншого виходу

Вже цього року в Україні, попри війну, відкриються певні аеропорти. Таку думку висловив мер Львова в інтерв'ю виданню "Твоє місто".

За словами очільника міста, для цього існують "технічні можливості".

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"Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде", — зазначив Садовий.

На думку Андрія Садового, це, в першу чергу, питання безпеки України. Водночас, якщо країна присутня на авіаційній карті, то вона присутня на карті світу.

Як приклад міський голова Львова навів Ізраїль. Аеропорт Тель-Авіва працював навіть під час війни, його вважали "єдиним мостом", який з'єднував країну з рештою світу.

Варто звернути увагу, за словами мера міста Лева, що не сталося жодного випадку збиття літаків над Ізраїлем, адже всі вони мають спецобладнання під крилами, яке застосовується якщо існує небезпека атаки.

"Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни", — додав Садовий.

Відкриття аеропортів в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні вже розробили покроковий план щодо відкриття аеропортів під час війни. Зазначається, що під час війни стратегічним завданням є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри.

Своєю чергою старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон пояснив, коли відкриють аеропорти в Україні. На його думку, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", то забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також розкрив, коли запрацюють аеропорти. Уряд, за його словами, провів оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору.

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Хто такий Андрій Садовий?

Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

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