Антонівський міст більше не працює: ЗСУ розбили логістику РФ на Херсонщині – ОВА

Антонівський міст буде відновлено після перемоги України у війні з Росією - Бутрій / Колаж Вгору, Генштаб ЗСУ

Звільнення Херсонської області від окупації Росії триває. Армія України завдала високоточних ударів по Антонівському мосту, наразі пересування естакадою стало неможливим. Бити по мосту потрібно було для того, щоб розірвати логістику російського військового угруповання. Після перемоги над Москвою міст буде відновлено. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що міст повністю не зруйновано, проте комунікація естакадою стала неможливою. Вдарити по Антонівському мосту було необхідно, щоб розтрощити транспортні шляхи і логістику російських окупантів.

читайте такожПерелом на полі бою стався: ЗСУ звільнять Херсонську область до вересня – радник глави ОВА"Вночі ЗСУ завдали високоточних ударів по Антонівському мосту у Херсоні. Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим ЗСУ зруйнували логістичні та транспортні шляхи", - зазначив Бутрій.

Також він додав, що після того як Україна здобуде перемогу у війні над Росією, Антонівський міст в обов'язковому порядку буде відновлено.

"Звільнення Херсонської області від російської навали триває! Спасибі нашим мужнім воїнам, які докладають надлюдських зусиль, щоб над нашою областю майорів наш прапор", - підкреслив Дмитро Бутрій.

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Армія України вдарила по Антонівському мосту

Сили оборони України у вівторок ввечері, 26 липня, завдали артилерійські удари по Антонівському мосту в окупованому військами Росії Херсоні.

У середу вранці, 27 липня, представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила відомості про те, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. За словами Гуменюк, українські військові спрацювали ювелірно та філігранно.

Також Гуменюк підкреслила, що під контролем ЗСУ знаходиться стратегічна логістика Херсонщини. У зв'язку з такою ситуацією окупанти РФ не можуть налагодити забезпечення своїх військ.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав, що Антонівський міст пошкоджено. Ступінь пошкодження встановити складно. Втім, стало зрозуміло, що на відновлення естакади знадобиться час.

Самопроголошена, мовляв, "влада" Херсонщини перекрила рух на Антонівському мосту. Місцевий колаборант Кирило Стремоусов істерично намагався пояснити удар по естакаді і сподівався на те, що контрнаступ ЗСУ нібито не відбудеться.

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