ВСУ могли вдарити по Антонівському мосту, коли війська РФ гнали по ньому техніку – радник глави ОВА

У військах Росії можуть повідомити про втрати після удару України по Антонівському мосту - Хлань / Колаж Вгору, Вікіпедія, Reuters

Збройні сили України могли вдарити по Антонівському мосту в захопленому Херсон тоді, коли окупаційні війська Росії гнали по ньому свою військову техніку. Ймовірно, росіяни зазнали втрат. Після влучного пострілу української армії проїзд по естакаді став неможливим. Про це заявив радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом у середу, 27 липня, він розповів про те, що крім ліквідації шляху логістики ЗСУ в момент удару по Антонівському мосту могли знищити і партії зброї ворога.

читайте такожЗСУ влучили ракетами по Антонівському залізничному мосту у Херсоні - гауляйтер Сальдо"Вдарили, за словами очевидців, якраз тоді, коли орки переправляли накопичену техніку. Очікуємо на офіційні підрахунки російських втрат", - зазначив Хлань і додав, що відтепер проїхати не можна.

Також Сергій Хлань підкреслив, що українські військові стали на крок ближче до звільнення окупованої Херсонщини.

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Армія України завдала удару по Антонівському мосту

ЗСУ у вівторок ввечері, 26 липня, вдарили артилерією по Антонівському мосту у захопленому військами РФ Херсоні.

У середу вранці, 27 липня, у Оперативному командуванні Південь підтвердили, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту. Представниця командування Наталія Гуменюк зазначила, що ЗСУ спрацювали ювелірно і філігранно.

Крім того, Гуменюк сказала, що сили оборони України взяли під контроль стратегічну логістику у Херсонській області. Через це росіяни не можуть налагодити забезпечення своїх військ.

Самозвана "влада" окупованої Херсонщини перекрила рух на Антонівському мосту. Місцевий колаборант Кирило Стремоусов в істериці став виправдовуватися і сподівався на те, що, мовляв, контрнаступу ЗСУ не буде.

Керівник Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив, що Антонівський міст більше не придатний до експлуатації. За його словами, рішення військових було вимушеним, щоб обрубати логістику військам РФ. Після перемоги України у війні естакаду буде відновлено.

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