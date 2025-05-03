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"Ми готові починати з...": Зеленський відповів РФ щодо перемир’я і назвав умови

Даяна Швець
3 травня 2025, 12:12
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Президент України запевнив, що допомагати Путіну ніхто не буде.
'Ми готові починати з...': Зеленський відповів РФ щодо перемир’я і назвав умови
Зеленський відповів на пропозицію Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Коротко:

  • Володимир Зеленський відкинув пропозицію Володимира Путіна про перемир'я з 8 по 11 травня
  • Зеленський запропонував своє перемир'я на 30 днів, починаючи з 7 травня, або з будь-якої дати на пропозицію США

Лідер України Володимир Зеленський відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна щодо перемир’я з опівночі на 8 травня до опівночі проти 11 травня. І натомість запропонував свої часові рамки - наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

"Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-е – нам все одно. З 7-го – 30 днів", – сказав президент журналістам.

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Водночас, на думку Зеленського, часу, запропонованого Путіним, недостатньо для побудови наступних планів щодо закінчення війни, тому Україна готова піти на 30-денне припинення вогню з будь-якої дати за пропозицією США.

"Це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно — тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня. Допомагати Путіну ніхто не буде", — говорить президент.

Перемир’я на 9 травня - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Путін Володимир Путін оголосив про триденне так зване "перемир’я" на травневі свята з 8 по 11 травня з нагоди святкування Дня перемоги, але ця ідея не знайшла підтримки.

До прикладу, Дональд Трамп вважає, що потрібно добиватися повного і тривалого припинення війни, а не короткі паузи. Керолайн Левітт з Білого дому висловила розчарування діями обох президентів і закликала до діалогу.

Володимир Зеленський, у свою чергу, відкинув пропозицію Путіна, вважаючи її спробою створити тишу для параду 9 травня, і натомість і запропонував запровадити справжнє, безумовне 30-денне припинення вогню, без попередніх умов.

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