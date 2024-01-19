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"Ми готові": генерал Маломуж назвав максимум в просуванні росіян на Харківщині

Руслана Заклінська
19 січня 2024, 22:08
Окупанти не можуть сконцентрувати сили виключно на Харківщині, а російські резерви недостатні для наступу та захоплення великих міст.
'Ми готові': генерал Маломуж назвав максимум в просуванні росіян на Харківщині
Як далеко можуть просунутися окупанти на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, Главред

Війська окупантів можуть просунутися на обмежених ділянках біля Куп'янська. Однак у Росії немає можливостей для стратегічного наступу та захоплення міст, зокрема Куп'янська. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"Передусім росіяни можуть просунутися поблизу Куп’янська на деяких ділянках. Але йдеться про просування лише на 1-1,5 км, до 3 км максимум. Разом із тим просуватимемося й ми, займаючи більш вигідні позиції", - зазначив генерал.

Маломуж зауважив, що захопити Куп’янськ і рухатися далі російським військам буде вкрай проблематично, тому що окупанти мають чотири сектори активних бойових дій, де задіяні передові частини війська. Тому росіяни не можуть сконцентрувати сили виключно на Харківщині.

відео дня

"Ті сили ворога, які є на Харківщині, ми вже "освоїли", тобто знаємо їхній кількісний склад, вогневі позиції та їхні можливі маневри. Ми до цього готові. Тому ворог навряд чи зможе провести активні наступальні операції на Харківщині", - сказав Маломуж.

За його словами, Україна знає про розташування та можливості російських сил поблизу Харкова, що надає країні перевагу перед можливим наступом. Маломуж підкреслив, що російські резерви недостатні для наступу та захоплення великих міст.

"Ті резерви, які підтягують до Харківщини росіяни, є недостатніми для стратегічного наступу. Хіба що для локальних маневрів і пробивання нашої оборони на певних ділянках. Наголошую, для стратегічного наступу та захоплення міст, наприклад, Куп’янська, у Росії сьогодні немає реальних можливостей", - підсумував він.

Дивіться прогноз Миколи Маломужа про те, які міста найближим часом спробує захопити Росія:

https://www.youtube.com/watch?v=S5Ryc0cYDew&ab_channel=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Наступ Росії на Харків

Нагадаємо, Росія перекидає війська на Куп'янський напрямок, погрожуючи наступом на Харків. Полковник запасу Костянтин Машовець зазначає, що для такого наступу окупантам необхідна велика кількість особового складу.

Також речник ГУР МОУ Андрій Юсов нагоосив, що Україна має повну інформацію про події на своїх кордонах з Росією, Білоруссю та іншими країнами. Він закликав не панікувати і наголосив, що українські військові готові реагувати в разі потреби.

Крім цього, окупанти зібрали близько 12 тисяч військ у Бєлгороді, але за словами колишнього заступника керівника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Романенка, це недостатня кількість для наступу на Харків. Ворог має намір захопити Куп'янськ у Харківській області, але обсягу сил не вистачить для серйозних результатів.

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війна в Україні новини Харкова Купянск Харківська область Микола Маломуж війна Росії та України
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