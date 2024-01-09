Це не смішно: полковник запасу прокоментував "наступ" росіян на Харків

Про те, що планують окупанти на харківському напрямку, розповів Костянтин Машовець.

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Полковник запасу висловився про наступ росіян на Харків / колаж: Главред, фото: 17 ОТКБ

Росіяни перекидають війська на Куп'янський напрямок і загрожують наступом на Харків. Ця новина облетіла український інформаційний простір і продовжує сіяти паніку. Про задум окупантів розповів в інтерв'ю Radio NV координатор групи Інформаційного опору і полковник запасу Костянтин Машовець.

Чутки про те, що ворожа армія готується до захоплення Харкова "розганяли" не тільки російські боти, а й ЗМІ України. Костянтин Машовець прокоментував ці чутки і розповів про можливості російських окупаційних військ.

Полковник запасу пояснює, що для наступу або просування до Харкова, а також проведення операцій на оточення і штурм самого міста, окупантам необхідний відповідний обсяг особового складу.

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У армії противника, за словами Машовця, на даному напрямку чисельність військовослужбовців становить близько 12 тисяч. Це на території всієї Бєлгородської області. При цьому експерт додає, що для захоплення міста потрібно сконцентрувати додаткові угруповання певного обсягу і на вузьких ділянках, і на відрізках, їх повинно бути в рази більше, щоб прорвати систему української оборони.

У той же час, угруповання війська "Бєлгород", російське командування використовує для сковування наших сил на харківському напрямку і мінімізації можливості їх використання на іншій ділянці фронту.

"Говорити, наприклад, про прорив, оточення і штурм міста-мільйонника... на цьому етапі це навіть не смішно. Я не знаю, для чого вони це роблять, але це ідіотизм", - заявив полковник запасу.

Ситуація на фронті в Україні

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" за минулу добу, 8 січня, ворог завдав 5 ракетних ударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 452 артобстріли. Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону і роблять активні дії на певних напрямках.

Також, ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною, оскільки ворог попри великі втрати продовжує застосовувати тактику "м'ясних штурмів". Зараз бойові дії на цьому напрямку перейшли до стадії маневрової оборони, і жодна зі сторін не домоглася значного тактичного прогресу. Про це повідомив майор Національної гвардії України Денис Нагорний.

Крім іншого, фіксується посилення обстрілів населених пунктів російськими окупантами в Харківській області. Вже понад 20 населених пунктів перебувають під вогнем РФ, розповів голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов.

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