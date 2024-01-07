Чи є загроза наступу Росії на Харків: генерал Романенко оцінив ситуацію

Окупанти проводять перегрупування і "хочуть" захопити Куп'янськ Харківської області, вважає колишній заступник глави Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

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Війська РФ навряд чи зможуть піти в наступ на Харків - генерал ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Російські загарбники зібрали в Бєлгороді близько 12 тисяч військ, і такої кількості сил навряд чи вистачить для наступу на Харків. Ворог прагне захопити Куп'янськ Харківської області, оскільки їм потрібен логістичний хаб. Про це заявив колишній заступник керівника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

В ефірі Freedom він розповів про те, що кількість сил і засобів російських окупантів, які розміщені в Бєлгороді, недостатньо для того, щоб ворог міг піти у наземний наступ на Харків.

"Зараз піднімається питання про угруповання військ противника, яке дислокується в Бєлгороді і загрожує нашим військам, зокрема системі оборони Харківської області. Проте на мою думку, не треба так однозначно говорити, що все це націлене на Харків. За кількістю військ і сил, які є у противника там, це 12 тис., плюс-мінус. Таким угрупуванням виконувати завдання щодо Харкова навряд чи вдасться. Можна робити все що завгодно, але добиватися серйозних результатів – навряд чи", – вважає Романенко. відео дня

Крім того, генерал сказав, що ворог перегруповується на Куп'янському напрямку і прагне захопити Куп'янськ. Окупантам потрібен важливий логістичний хаб.

"Активізація на Куп'янському напрямку безумовно є. Вони там перегруповуються. Але це, перш за все, поки що це стосується боротьби за Куп'янськ як хаб, який, звичайно, росіяни хотіли б захопити. Але багато таких загарбницьких планів ворога завдяки діям українських Сил оборони вже не раз було зруйновано. І на поточний момент питання щодо Харкова не стоїть", - підкреслив Ігор Романенко.

Загроза наступу на Харків

Британське видання The Telegraph 4 січня опублікувало статтю, в якій говорилося, що російські окупаційні війська готуються до "нового наземного наступу в Харківській області у районі Куп'янська". Автори матеріалу вважають датою атаки 15 січня.

У ГУР прокоментували можливий наступ РФ на Харків - представник військової розвідки Андрій Юсов закликав не піддаватися панічним настроям і сказав, що відомству відомі відомості про ситуацію на кордоні. Розвідка готова до різних сценаріїв.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що війська РФ намагаються штурмувати Куп'янський напрямок ще з жовтня. Ворог щодня атакує, але безуспішно.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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