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"Ми цей курник розженемо швидко": капітан Нацгвардії "розніс" тактику окупантів

22 травня 2022, 19:51

Військовий сказав, що після поставок західної зброї українські бійці "розженуть цей курник дуже швидко".

війська РФ
Війська РФ / Reuters, Цензор.Ні

Капітан Нацгвардії Петро Кузик заявив, що російські окупанти в боях із захисниками України застосовують дивну тактику.

Як він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, противник по чотири години бомбить і обстрілює позиції, потім пускає піхоту (яка знищується), далі – танки (вони або спалюються, або відкидаються назад). Потім все повторюється за тією ж схемою.

Нацгвардієць зізнався, що артилерія "надоїдає, чесно кажучи".

"Тому ми з нетерпінням чекаємо контрбатарейних систем. Кажуть, вони вже їдуть", - заявив Кузик.

Військовий сказав, що після поставок західної зброї українські бійці "розженуть цей курник дуже швидко".

Капітан зараз знаходиться в районі Сєвєродонецька (Луганська область), де тривають бої. Він пояснив: поки що у росіян більше артилерії. Крім того, кількість окупантів теж немаленька.

"У них тут особового складу, як за сараєм. У них реально перевага в артилерії. І вони цим активно користуються", - розповів Кузик.

Він додав, що на вказаному напрямку геройськи воюють всі українські захисники. Це і Національна гвардія, і ЗСУ, і добровольчі підрозділи.

"Всі активно один одному допомагають", - заявив капітан.

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Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що війська Росії почали поступово переходити до оборони на всій лінії фронту. Загарбники обкопуються і намагаються зайняти більш вигідні позиції для оборонних дій.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може перемогти у війні з Росією. Як вважають в НАТО, українським військам вже вдалося змінити хід подій у військових діях. Тому у Києва з'явиться можливість повернути захоплені Російською державою Крим і Донбас.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни прогнозують спробу російських військ утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області. Вони спробують зберегти лінію забезпечення свого угруповання під родзинками. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі. Окупанти можуть вивести свої війська з регіону, а армія України піти в наступ на Ізюмському напрямку.

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війна в Україні Нацгвардия війна Росії та України
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