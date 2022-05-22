Війська Росії атакували Сєвєродонецьк з 4 напрямків: ЗСУ відбили удар ворога - Гайдай

Результати обстрілу військами РФ житлових будинків у Луганській області / Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая

Окупаційні війська Росії намагалися увірватися до міста Сєвєродонецьк Луганської області з чотирьох напрямків - в районах Осколонівки, Пурдовки, Щедрищево і Смоляниново. Сили оборони України відбили ворожу атаку, в результаті чого загарбники були змушені відступити. Ворог обстріляв з мінометів та артилерійських знарядь майже всі підконтрольні населені пункти на Луганщині. Наносяться і авіаудари. Зруйновано житлові будинки. Пошкоджено міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом поблизу залізничного вокзалу. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що окупанти РФ атакували Луганську область з чотирьох напрямків – Осколонівки, Пурдовки, Щедрищево і Смоляніново. Атаку вдалося відбити, після чого окупанти відступили.

В результаті обстрілів армією РФ на Луганщині зруйновано багато будинків, з мінометів і артилерії були обстріляні практично всі підконтрольні Києву населені пункти регіону. Ворог завдає, у тому числі, і авіаудари.

Також між Сєвєродонецьком та Лисичанськом було зруйновано проліт мосту поруч із залізничним вокзалом.

Зруйновані житлові будинки

7 у Сєвєродонецьку;

по 5 у Лисичанську, Тошківці та нирково;

4 у Врубівці;

по 3 у Гірському і Золотому;

2 в Привіллі.

У Новодружеську не встановлено кількість зруйнованих будинків - цивільна інфраструктура міста постраждала відразу на трьох вулицях.

Зруйновані після ворожих обстрілів будинки у Луганській області / Telegram-канал глави Луганської ОВА Сергія Гайдая

Зруйновані після ворожих обстрілів будинки у Луганській області / Telegram-канал глави Луганської ОВА Сергія Гайдая

Зруйновані після ворожих обстрілів будинки у Луганській області / Telegram-канал глави Луганської ОВА Сергія Гайдая

Зруйновані після ворожих обстрілів будинки в Луганській області / Telegram-канал глави Луганської ОВА Сергія Гайдая

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Війна Росії проти України на Донбасі

У другій половині квітня в державі-агресорі Росії заявили про початок наступальної фази своєї війни проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв оголосив про намір окупантів захопити всі райони Донбасу, південні області України та створити коридор до окупованого Криму.

Військовий експерт Олег Жданов 19 травня зазначив, що військам РФ не вдається оточити ЗСУ на Донбасі. Окупанти планували підійти до Краматорська з Ізюма Харківської області та Гуляйполя Запорізької області, однак завдяки успішним діям сил оборони України просування противника на цих ділянках було зупинено. Ситуація не дозволяє ворогові наступати в напрямку Сєвєродонецька та Краматорська.читайте такожСкладна ситуація: війська РФ намагаються наступати на Слов'янськ та Сєвєродонецьк - Зеленський

Засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв вважає, що Збройні Сили України за 1,5 місяці можуть піти в контрнаступ, який почнеться з Донбасу. Українські війська постараються відрізати лінії постачання російської армії. Військова техніка для реалізації визвольної операції вже надходить.

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