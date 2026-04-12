'Ми дочекалися своєї весни': подружжя Зеленських привітало українців з Великоднем

За словами першої леді, саме Великдень та його значення підказують, як не опускати руки і де знайти світло, щоб не заблукати.

Подружжя Зеленських привітало українців із Великоднем

Саме на Великдень, як ніколи, сильна віра

Сьогодні українці не тільки вірять у диво, а й творять дива самі щодня

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською привітали українців із Великоднем, записавши відеозвернення у Софійському соборі. Звернення було опубліковано 12 квітня.

"Бог серед міста – і воно не похитнеться" – ці слова викарбувані тут, над нашою Орантою, у нашій великій Софії", – сказала Олена Зеленська. відео дня

Президентська пара зазначила, що ці слова наділені надзвичайною силою, яку українці відчувають протягом понад півтори тисячі днів боротьби за життя, в якій непохитні наша Україна, наша столиця, наші люди та наша віра.

Володимир Зеленський підкреслив, що протистояння відбувається не тільки на фронті, але й на рівні духу та цінностей – між правдою та брехнею, вірою та відчаєм, надією та безвихіддю. За його словами, переживати такі часи непросто, особливо коли майбутнє здається невизначеним.

За словами першої леді, у такі моменти саме Великдень і його сенси підказують, як не опускати руки і де знайти світло, щоб не заблукати.

"Ці відповіді, ці знаки — поруч із нами. У наших близьких, у наших родинах, у наших людях. У кожному вчинку, погляді, обіймах, у кожному повідомленні та в кожному слові підтримки. У наших "як ти?". "Не бійся". "Я поруч". "Бережи себе". "Все буде добре". Ось це світло, світло в наших людях, збагачує нас силою, щоб триматися як одна велика родина. Родина-Україна", — підкреслила президентська пара.

Глава держави зазначив, що саме таким чином разом українці подолали зиму – найважчу в історії нашої держави, але яка програла, і холод безчесно відступив.

"Ми дочекалися своєї весни. І сьогодні разом святкуємо свою Пасху. П'ятий рік поспіль ми робимо це, незважаючи на біль, усі випробування та зло, що оточує нашу землю. Роблячи це, доводимо, що українці завжди залишаються українцями. І жодна війна цього не зітре, тому цей день для нас завжди про сім'ю, тепло власного дому, про дитячий сміх у ньому. Заради того, щоб цей сміх лунав, тисячі українців на фронті захищають Україну і свої сім'ї", – сказав Зеленський.

Перша леді зазначила, що які б темні хмари не затягували небо, українці зберігають свою ідентичність і сімейні традиції: щороку готуються, збирають великодні кошики, розписують писанки, печуть паски, прикрашають свій дім, садять дерева та квіти. І все це зовсім не про їжу чи декор, а про народ, який прагне, щоб навколо розквітало життя.

Український президент підкреслив, що це і є той самий сенс, яким наповнена Великдень для всіх нас. Так було у всі віки, протягом яких стоїть Софія Київська.

"Так і сьогодні, коли Україна стоїть твердо, наполегливо, непохитно, знаючи заради кого і заради чого. Щоб на зміну п'ятій Пасці в часи війни прийшла перша мирна Пасха на всій нашій землі для всіх наших людей. Коли пасхальний дзвін не порушить сирена тривоги. Коли відступить зима і все зло з нашої землі, і всі дочекаються своїх – з фронту, полону, окупації. Коли кохані поруч, і онуки на руках наших батьків, і ми знову за одним столом", – сказали Зеленські.

Президент зазначив, що за це варто боротися, і Україна робить це вже 1509 днів. І саме на Великдень, як ніколи, сильна віра – у перемогу миру над війною.

"Покладаємося не тільки на небесні сили, а й на наші Сили безпеки та оборони. Віримо однаково в Божу милість і нашу сміливість. Сподіваємося на заступництво нашої Оранти і влучність нашої далекобійності. Сьогодні українці не тільки вірять у диво, але й творять дива самі щодня, власноруч своїми вчинками, працею, мужністю, самовіддачею, силою духу", – підкреслив Зеленський.

Перша леді та президент побажали, щоб кожен, хто допомагає і шукає, завжди знаходив, кожен, хто в дорозі, завжди її долав, і кожен, хто робить для України все можливе, не втрачав віри в те, що все можливо.

"Ми щиро вітаємо вас із цим великим світлим днем. Усіх неймовірних людей. Неймовірних дітей, не по віку мужніх хлопчиків і дівчаток, які не розвчили вірити в добро. Наших матерів і батьків. Усі наші міста і села, які заслужили мирне життя. Нехай настануть спокійні дні й ночі, торжество справедливості, світла, правди та перемога миру на всій нашій землі. Нехай буде так. Нехай буде мир. І буде Україна!" — заявили Володимир та Олена Зеленські.

Відео можна переглянути тут.

Як РФ може використати перемир'я – думка експерта

Військовий експерт Павло Нарожний розповів у коментарі 24 каналу, що Росія може використати перемир'я для підготовки нових масованих атак. Водночас за короткий час окупанти не зможуть провести серйозну перегрупування сил, адже перекидання підрозділів займає щонайменше тиждень.

За його словами, кілька днів затишшя не змінять ситуацію на фронті, але можуть дати ворогу можливість підготувати ударні дрони, підвезти боєприпаси та скористатися ослабленням українських ударів.

Перемир'я на Великдень - новини за темою

Як повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін оголосив про великоднє перемир'я у війні проти України, яке, за його заявою, має діяти з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня 2026 року. Військовому керівництву РФ було доручено припинити бойові дії, при цьому залишаючись готовими до можливих провокацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до такого кроку і раніше неодноразово пропонувала введення режиму тиші на Великдень.

За даними Генштабу ЗСУ, українські Сили оборони за наказом президента мають забезпечити дотримання режиму тиші на суші, в морі та в повітрі. Водночас Україна дотримуватиметься перемир’я лише у дзеркальному форматі в разі взаємних дій з боку РФ.

Російські окупанти скоїли черговий військовий злочин – розстріляли українських військовополонених. Про трагічний інцидент у ніч на неділю, 12 квітня, повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Читайте також:

