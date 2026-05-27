Тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави хочуть підвищити - деталі

- У Полтаві може зрости вартість проїзду у громадському транспорті
- Депутати вимагають на тлі підвищення тарифів покращити якість надання послуг
Комісія містобудування Полтавської міської ради під час засідання розглянула питання можливого підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.
Про складну фінансову ситуацію та необхідність підвищити вартість проїзду заявив виконавчий директор ТОВ "Євробус Полтава" Андрій Малохліб.
"Ми звертаємось до вас з проханням підтримати нас і підняти тариф до економічно обґрунтованого мінімуму. Тому що склалась така ситуація, що автобуси заправлять нічим, і запчастини виросли дуже багато. І наші всі підприємства в дуже важкому стані зараз", - наголосив він.
Деякі депутати підтримали Малохліба, тоді як чиновник Денис Поліщук наголосив, що нинішній економічний справді недоцільний, але є питання і до перевізників.
"Є питання щодо дотримання графіку руху, особливо у вечірній час. І щодо якості тих маршруток, які розсипаються на місці. Тому, окрім зміни тарифу, потрібні зміни і якості", - додав депутат.
Тарифи на проїзд у громадському транспорті в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за словами Олександра Гречка, нові тарифи на проїзд у столиці можуть зробити київські проїзні одними з найдорожчих у Європі, випередивши навіть Париж.
Раніше повідомлялося, що у Тернополі хочуть підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті до рівня економічно обґрунтованих. Перевізники подали пропозиції, згідно з якими вартість проїзду може становити від 26 до 32 грн за поїздку.
Напередодні стало відомо, що у Запоріжжі готуються переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. Але при цьому тарифи на проїзд у комунальному транспорті при безготівковій оплаті залишать без змін.
Про джерело: Полтавська міська рада
Полтавська міська рада — орган місцевого самоврядування в Полтавській області. Виконуючий обов'язки міського голови - Катерина Леонідівна Ямщикова, пише Вікіпедія.
