РФ активізувалася і перейшла в наступ: у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

Російські окупаційні війська активізуються на Куп'янському напрямку, повідомив речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
За словами українського офіцера, ворог намагається тиснути з кількох боків і створити передумови для просування, однак без істотних результатів.
При цьому підкреслюється, що росіяни намагаються наступати на Куп'янськ і Куп'янськ-Узловий.
"Активізація там досить помітна, і цю активізацію доводиться стримувати. Саме місто перебуває під українським контролем, але околиці та населені пункти навколо Куп'янська — під активним тиском росіян", — уточнив речник.
Паралельно озвучуються наміри щодо створення так званих "буферних зон", зокрема - у напрямку Вінницької області, однак поки що це більше заяви, ніж реальні можливості, резюмував Трегубов.
Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов говорив, що російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.
Заступник глави Офісу президента Павло Паліса сказав, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.
У звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що війська країни-агресора Росії не готові до швидкого наземного наступу на так званий фортечний пояс України. Окупанти зможуть розпочати такі дії з півночі або сходу не раніше ніж через кілька місяців.
Про персону: Віктор Трегубов
Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".
Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.
Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.
У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.
