РФ активізувалася і перейшла в наступ: у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

Олексій Тесля
11 квітня 2026, 17:28
Ворог намагається чинити тиск з кількох боків і створити передумови для наступу, однак без істотних результатів.
ЗСУ відбивають атаки РФ

Важливо:

  • Війська РФ активізуються на Куп'янському напрямку
  • Ворог намагається тиснути з кількох боків

Російські окупаційні війська активізуються на Куп'янському напрямку, повідомив речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами українського офіцера, ворог намагається тиснути з кількох боків і створити передумови для просування, однак без істотних результатів.

При цьому підкреслюється, що росіяни намагаються наступати на Куп'янськ і Куп'янськ-Узловий.

"Активізація там досить помітна, і цю активізацію доводиться стримувати. Саме місто перебуває під українським контролем, але околиці та населені пункти навколо Куп'янська — під активним тиском росіян", — уточнив речник.

Паралельно озвучуються наміри щодо створення так званих "буферних зон", зокрема - у напрямку Вінницької області, однак поки що це більше заяви, ніж реальні можливості, резюмував Трегубов.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов говорив, що російські окупаційні війська проводять передислокацію сил і засобів, що може свідчити про підготовку до масштабних наступальних дій у квітні.

Заступник глави Офісу президента Павло Паліса сказав, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

У звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що війська країни-агресора Росії не готові до швидкого наземного наступу на так званий фортечний пояс України. Окупанти зможуть розпочати такі дії з півночі або сходу не раніше ніж через кілька місяців.

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

