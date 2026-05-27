Прима всієї Росії Волочкова повідомила, що п'є не лише вона одна.

Анастасія Волочкова заговорила про алкоголізм

Що сказала Волочкова

Не минуло й кількох днів від чергового ганьби, як балерина-путіністка Анастасія Волочкова зганьбилася новим відео.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Так, вони уточнюють, що Волочкова сама підняла питання свого алкоголізму. Спілкуючись вкотре зі сцени клубу з шанувальниками, балерина не змогла пройти повз найболючішу для себе тему.

Волочкова дивується, чому її, любительку італійського ігристого, зарахували до алкоголіків.

"Ось мене вважають алкоголіком. У нас півкраїни п'є, а я з келихом просекко — алкоголічка", — викрила росіян у пияцтві весела знаменитість, за що її одразу рознесли в соціальних мережах.

На запитання із залу про те, коли ж вона нарешті вип'є вина, Волочкова відповіла без вагань: "Зачекай! Зараз все буде!"

Про особу: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова — російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфаря, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

