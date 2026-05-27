Без повернення Криму миру не буде: генерал розкрив план деокупації

Найскладніший етап - повернення на півострів українських військ.

Сценарій звільнення Криму / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви Годжеса:

Звільнення Криму має початися з його ізоляції

Україна здатна вражати всю територію півострова

Кримський міст має військове й психологічне значення

Крим залишається ключовою точкою війни між Україною та країною-агресором Росією. Без повернення півострова неможливо досягти ані перемоги України, ані тривалого миру в регіоні. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес у коментарі Укрінформ.

За його словами, доки Росія контролює Крим, Україна не зможе повноцінно користуватися Азовським морем, відновити Маріуполь і Бердянськ чи гарантувати безпечне судноплавство з Одеси та Миколаєва.

"Саме тому питання деокупації півострова є стратегічним", - наголосив він.

Генерал вважає, що першим етапом звільнення Криму має стати його ізоляція. Йдеться про порушення логістики, удари по транспортних вузлах та руйнування Керченського мосту.

"Для мене це звучить трохи спрощено, але перша фаза або перший крок до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами. Україна тепер має спроможність уразити кожен квадратний метр Криму. У вас є високоточні засоби, які можуть дістати всюди", - зауважив Годжес.

Він додав, що постійний тиск має змусити Росію усвідомити, що утримання Криму більше не приносить жодної військової переваги.

Водночас, на його думку, найскладнішим етапом залишатиметься витіснення російських сил і повернення на півострів українських військ.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Що чекає на Кримський міст

Крім того, Годжес розповів, що попри існування сухопутного коридору через окуповані території, Кримський міст залишається важливим як з військової, так і з психологічної точки зору.

"Керченський міст уже пошкоджений і в деяких місцях дірявий. Це вразливе місце, але він також має величезний психологічний вплив. І поки цей міст стоїть, навіть після того як мир нарешті якось узгодять, він буде перешкодою для України в можливості виходити в Азовське море. Отже, цей міст рано чи пізно впаде, я це так собі уявляю", - підсумував генерал.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Росіяни бояться висадки десанту в Криму

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявляв, що окупаційні війська РФ проводять масштабне мінування узбережжя та прилеглих акваторій в тимчасово окупованому Криму.

За його словами, такими діями ворог хоче запобігти можливій висадці десанту Сил оборони України.

"Вони (росіяни, - ред.) намагаються замінувати майже все узбережжя, встановлюючи сотні й навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями, і це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться що буде висаджений десант на Крим", - зауважив він.

Удари по Криму - останні новини України

Як раніше повідомляв Главред, бійці ГУР уразили два десантні кораблі РФ в Севастопольській бухті, вивівши їх з ладу й знизивши бойовий потенціал Чорноморського флоту.

2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Під час атаки було знищено чотири безпілотники, пункт передпольотної підготовки важких БпЛА "Оріон", літак Ан-72П і радіолокаційну станцію "Меч".

Також в окупованому Криму було знищено чи серйозно пошкоджено три кораблі російського флоту, включно з великими десантними судами – це суттєво послаблює обороноздатність противника на півострові.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа.

