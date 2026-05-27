Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Без повернення Криму миру не буде: генерал розкрив план деокупації

Марія Николишин
27 травня 2026, 17:12
google news Підпишіться
на нас в Google
Найскладніший етап - повернення на півострів українських військ.
Без повернення Криму миру не буде: генерал розкрив план деокупації
Сценарій звільнення Криму / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви Годжеса:

  • Звільнення Криму має початися з його ізоляції
  • Україна здатна вражати всю територію півострова
  • Кримський міст має військове й психологічне значення

Крим залишається ключовою точкою війни між Україною та країною-агресором Росією. Без повернення півострова неможливо досягти ані перемоги України, ані тривалого миру в регіоні. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес у коментарі Укрінформ.

За його словами, доки Росія контролює Крим, Україна не зможе повноцінно користуватися Азовським морем, відновити Маріуполь і Бердянськ чи гарантувати безпечне судноплавство з Одеси та Миколаєва.

відео дня

"Саме тому питання деокупації півострова є стратегічним", - наголосив він.

Генерал вважає, що першим етапом звільнення Криму має стати його ізоляція. Йдеться про порушення логістики, удари по транспортних вузлах та руйнування Керченського мосту.

"Для мене це звучить трохи спрощено, але перша фаза або перший крок до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами. Україна тепер має спроможність уразити кожен квадратний метр Криму. У вас є високоточні засоби, які можуть дістати всюди", - зауважив Годжес.

Він додав, що постійний тиск має змусити Росію усвідомити, що утримання Криму більше не приносить жодної військової переваги.

Водночас, на його думку, найскладнішим етапом залишатиметься витіснення російських сил і повернення на півострів українських військ.

Без повернення Криму миру не буде: генерал розкрив план деокупації
Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Що чекає на Кримський міст

Крім того, Годжес розповів, що попри існування сухопутного коридору через окуповані території, Кримський міст залишається важливим як з військової, так і з психологічної точки зору.

"Керченський міст уже пошкоджений і в деяких місцях дірявий. Це вразливе місце, але він також має величезний психологічний вплив. І поки цей міст стоїть, навіть після того як мир нарешті якось узгодять, він буде перешкодою для України в можливості виходити в Азовське море. Отже, цей міст рано чи пізно впаде, я це так собі уявляю", - підсумував генерал.

Без повернення Криму миру не буде: генерал розкрив план деокупації
Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Росіяни бояться висадки десанту в Криму

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявляв, що окупаційні війська РФ проводять масштабне мінування узбережжя та прилеглих акваторій в тимчасово окупованому Криму.

За його словами, такими діями ворог хоче запобігти можливій висадці десанту Сил оборони України.

"Вони (росіяни, - ред.) намагаються замінувати майже все узбережжя, встановлюючи сотні й навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями, і це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться що буде висаджений десант на Крим", - зауважив він.

Удари по Криму - останні новини України

Як раніше повідомляв Главред, бійці ГУР уразили два десантні кораблі РФ в Севастопольській бухті, вивівши їх з ладу й знизивши бойовий потенціал Чорноморського флоту.

2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Під час атаки було знищено чотири безпілотники, пункт передпольотної підготовки важких БпЛА "Оріон", літак Ан-72П і радіолокаційну станцію "Меч".

Також в окупованому Криму було знищено чи серйозно пошкоджено три кораблі російського флоту, включно з великими десантними судами – це суттєво послаблює обороноздатність противника на півострові.

Читайте також:

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Кримський міст новини України деокупація Криму війна Росії та України звільнення Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Десятки тисяч додатково": Кремль готує нову хвилю мобілізації, що відомо

"Десятки тисяч додатково": Кремль готує нову хвилю мобілізації, що відомо

18:30Війна
Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко

18:05Інтерв'ю
Зеленський відправив листа Трампу з проханням: про що у ньому йшлося

Зеленський відправив листа Трампу з проханням: про що у ньому йшлося

17:37Політика
Реклама

Популярне

Більше
Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

Для чого в СРСР водії клали м'яч під заднє скло авто: відповідь точно здивує

Для чого в СРСР водії клали м'яч під заднє скло авто: відповідь точно здивує

Останні новини

18:30

"Десятки тисяч додатково": Кремль готує нову хвилю мобілізації, що відомо

18:28

Пес випадково "оплатив" операцію ветеринарам, які врятували йому життя

18:26

Більше не Діма: філолог назвав колоритні українські форми імені Дмитро

18:20

Гороскоп Таро на завтра, 28 травня: Рибам — чесність, Терезам — початок

18:11

Росіяни заявили про окупацію нових територій на Харківщині: що кажуть у ЗСУ

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
18:06

Чоловік і жінка намагалися підірвати ТЦК на Житомирщині: скільки років в'язниці отримали

18:05

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко

17:56

Чоловік поїхав у відпустку своєї мрії і незабаром перестав впізнавати близьких

17:55

Ціни на продукти в Україні різко зміняться: чого чекати українцям у червні

Реклама
17:41

Одна річ з кухні допоможе охолодитися в спеку: що покласти біля вентилятораВідео

17:38

Енергоатом - ідеологічний партнер "Забігу Честі ім. Рекрута 2026" новини компанії

17:37

Зеленський відправив листа Трампу з проханням: про що у ньому йшлося

17:33

Віра в Бога і прикмети: чи можна їх поєднувати - що каже церква

17:17

Новинка серед сонячних панелей змусила українців переглянути свої витрати

17:12

Без повернення Криму миру не буде: генерал розкрив план деокупації

17:00

Армія РФ не зможе штурмувати: Україна запускає "логістичний локдаун" ворога

16:57

В Україні різко переписали тарифи на комуналку: чому ціна зросте в рази і де

16:54

Білокрилка зникне за кілька днів: копійчані, але дієві засоби проти шкідникаВідео

16:16

Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

16:15

Спрацює краще будь-якого відбілювача: який домашній засіб слід засипати у пралку

Реклама
16:15

Україна готова до нового обміну полоненими: кого повернуть додому

16:11

Україна може повернутися до графіків відключень - експерт назвав причину

15:51

Цілий острів продають за "копійки", але на покупців чекає сюрприз

15:31

Відомий український актор втратив дружину: що сталося

15:19

Чи можна передаровувати подарунки - священник пояснив усі нюансиВідео

14:49

"Половина країни п'є": п'яна Волочкова накинулася на росіян

14:48

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави хочуть підвищити - деталі

14:41

Люди з високим IQ часто зберігають у себе вдома речі, які дивують вчених

14:24

Цибуля знову зазеленіє і виросте величезною: чим її потрібно поливатиВідео

14:08

Помідори "вибухнуть" урожаєм: яка проста дія різко підсилює плодоношення

14:06

Гороскоп на завтра, 28 травня: Ракам - пастка, Тельцям - захоплива ситуація

13:59

"Швидше за все": банкір попередив про зміни на валютному ринку України в червні

13:57

Китайський гороскоп на завтра, 28 травня: Щурам — примхи, Козлам — підтримка

13:50

Юрій Горбунов опинився під крапельницями: що сталося

13:30

Пара купила старий комод і відразу зрозуміла, що з ним щось не такВідео

13:25

Рецепт домашнього морозива з двох інгредієнтів - на смак просто фантастика

13:23

На Рівненщині тисячі селян можуть лишитись без орендної плати: арештовано компанію депутатки облради Ірини Костюшко - ЗМІ

13:23

Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі ШахедамиВідео

12:58

Можна покласти в шафу або комод: який запах моль ненавидить найбільшеВідео

12:57

Говорити "редіска" неправильно: як насправді слід називати овоч українською

Реклама
12:41

Скільки ще може тривати війна: Україна має час для перехоплення ініціативи

12:29

Замість руколи та шпинату: 10 найпопулярніших бур’янів, які можна і варто їстиВідео

12:26

Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

12:18

Простий спосіб допомагає охолодити авто влітку швидше, ніж кондиціонерВідео

11:50

РФ накопичує ракети, масований удар може бути скоро - генерал назвав терміни

11:46

Павуки тікатимуть, як від вогню: запах якої рослини назавжди відлякає їх з оселі

11:37

Блондин із блакитними очима: як виглядає молодший син Меладзе та Джанабаєвої

11:26

Чоловік вирушив підкорювати безлюдний острів і швидко пошкодував

11:12

Пропагандисти в паніці через сухопутний коридор у Крим: ЗСУ "розрізають" логістику ЗС РФ

11:05

Як охолодити квартиру без кондиціонера в спеку: лайфхак від іспанців

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти