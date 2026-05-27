Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Скільки ще може тривати війна: Україна має час для перехоплення ініціативи

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2026, 12:41оновлено 27 травня, 16:05
google news Підпишіться
на нас в Google
Нині ефективність української оборони поступово підвищується.
ВСУ, Фронт, Война
Війна в Україні може тривати ще два-три роки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Війна в Україні може тривати ще 2-3 роки. Про це заявив The Economist з посиланням на урядові джерела.

У видання зазначають, що ефективність української оборони поступово підвищилась. У цьому допомогло використання безпілотників. Це дозволяє тривати втрати противника на високому рівні, а темпи відновлення російського особового складу - недостатні.

РФ не досягає поставлених цілей на Донбасі. Перевага проявляється не лише в технологіях, а й у швидкості мотивації підрозділів. Нині важливу роль відіграють далекобійні удари по об'єктах на території РФ. Військові прогнозують кризу російської протиповітряної оборони до осені, коли виробництво української балістики буде у розпалі.

відео дня

Водночас РФ продовжує масовані атаки на Київ та інші українські регіони. Стан енергетики найбільш критичний.

Одним із найскладніших питань у суспільстві залишається мобілізація, без якої втримати фронт буде неможливо. Нині бойові дії тривають на виснаження.

"Урядові джерела повідомляють, що Зеленський наказав готуватися до ще двох-трьох років війни", - йдеться у повідомленні.

Коментар влади

Джерело в українській владі спростувало інформацію англомовної газети про те, що президент України Володимир Зеленський нібито готує Україну ще до 2-3 років війни. Про це повідомляє РБК-Україна.

Там зазначають, що відповідна інформація є фейковою та назвали її "старим вкидом".

Активна фаза на фронті не може тривати багато років

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Україна завжди має бути готовою до війни, поки існує РФ.

"Сили оборони України тепер завжди будуть головним фундаментом нашої державності. Вони мають бути сильними. Війна ведеться сьогодні в декількох формах - це фронт, когнітивна війна, кіберпростір, демографічна складова. І у випадку зупинки фронту немає гарантій, що припиниться протистояння в інших вимірах. Тому різного роду "інсайди" західних медіа з термінами війни є не більше, ніж гучними заголовками, далекими від реальності", - наголосив він.

Водночас Коваленко зазначив, що активна фаза на фронті не зможе тривати ще багато років. На це впливають економічні та людські втрати РФ.

"Але Москва, якщо вона залишиться державою в нинішньому вигляді, не припинить вести когнітивну і кібервійну, не припинить планування диверсій, не скасує власні плани вигнати українське населення з території України у різний спосіб. Треба просто перестати сприймати війну у тій формі, якою вона не є. Класичний фронт зупиниться, рано чи пізно активна фаза завершиться, багато людей повернуться до мирного життя. Але інші форми війни будуть збережені. Або ж Росія розвалиться, держава матиме іншу форму та змінить свої зовнішні цілі щодо нас. Та для такого сценарію може знадобитися ще багато років", - написав Коваленко.

Україна має пів року для перехоплення ініціативи

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна має пів року для перехоплення ініціативи на полі бою. Це дасть змогу зміцнити свої переговорні позиції.

Він наголосив на тому, що нині армія РФ виснажена та не здатна до серйозних проривів. У цей момент Україна може наростити активність та підтримувати імпульс протягом кількох місяців.

"Я вважаю, що наступні 6-9 місяців стануть поворотним моментом", - сказав Білецький.

Він вважає, що Росія відмовиться від бажання захопити всю Донецьку область.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні вторгнення Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

16:16Економіка
Україна готова до нового обміну полоненими: кого повернуть додому

Україна готова до нового обміну полоненими: кого повернуть додому

16:15Україна
Україна може повернутися до графіків відключень - експерт назвав причину

Україна може повернутися до графіків відключень - експерт назвав причину

16:11Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

Останні новини

16:16

Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

16:15

Спрацює краще будь-якого відбілювача: який домашній засіб слід засипати у пралку

16:15

Україна готова до нового обміну полоненими: кого повернуть додому

16:11

Україна може повернутися до графіків відключень - експерт назвав причину

15:51

Цілий острів продають за "копійки", але на покупців чекає сюрприз

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
15:31

Відомий український актор втратив дружину: що сталося

15:19

Чи можна передаровувати подарунки - священник пояснив усі нюансиВідео

14:49

"Половина країни п'є": п'яна Волочкова накинулася на росіян

14:48

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави хочуть підвищити - деталі

Реклама
14:41

Люди з високим IQ часто зберігають у себе вдома речі, які дивують вчених

14:24

Цибуля знову зазеленіє і виросте величезною: чим її потрібно поливатиВідео

14:08

Помідори "вибухнуть" урожаєм: яка проста дія різко підсилює плодоношення

14:06

Гороскоп на завтра, 28 травня: Ракам - пастка, Тельцям - захоплива ситуація

13:59

"Швидше за все": банкір попередив про зміни на валютному ринку України в червні

13:57

Китайський гороскоп на завтра, 28 травня: Щурам — примхи, Козлам — підтримка

13:50

Юрій Горбунов опинився під крапельницями: що сталося

13:30

Пара купила старий комод і відразу зрозуміла, що з ним щось не такВідео

13:25

Рецепт домашнього морозива з двох інгредієнтів - на смак просто фантастика

13:23

На Рівненщині тисячі селян можуть лишитись без орендної плати: арештовано компанію депутатки облради Ірини Костюшко - ЗМІ

13:23

Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі ШахедамиВідео

Реклама
12:58

Можна покласти в шафу або комод: який запах моль ненавидить найбільшеВідео

12:57

Говорити "редіска" неправильно: як насправді слід називати овоч українською

12:41

Скільки ще може тривати війна: Україна має час для перехоплення ініціативи

12:29

Замість руколи та шпинату: 10 найпопулярніших бур’янів, які можна і варто їстиВідео

12:26

Штормові пориви вітру і +15 градусів: Україну накриває раптове похолодання

12:18

Простий спосіб допомагає охолодити авто влітку швидше, ніж кондиціонерВідео

11:50

РФ накопичує ракети, масований удар може бути скоро - генерал назвав терміни

11:46

Павуки тікатимуть, як від вогню: запах якої рослини назавжди відлякає їх з оселі

11:37

Блондин із блакитними очима: як виглядає молодший син Меладзе та Джанабаєвої

11:26

Чоловік вирушив підкорювати безлюдний острів і швидко пошкодував

11:12

Пропагандисти в паніці через сухопутний коридор у Крим: ЗСУ "розрізають" логістику ЗС РФ

11:05

Як охолодити квартиру без кондиціонера в спеку: лайфхак від іспанців

10:55

ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

10:47

Варум розповіла про зради Агутіна: "Він — як цунамі"

10:42

Календар посівних робіт на червень 2026 року: найкращі дні для посіву та посадки

10:36

Що буде з цінами на молоко та молочні продукти влітку: прогноз експерта

09:42

РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

09:26

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиціВідео

09:25

Трьом знакам зодіаку від сьогодні і до кінця червня 2026 року пощастить із грошима

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 травня (оновлюється)

Реклама
08:27

Не обійшлося без пропаганди: Росія в ООН висунула умови для мирної угоди з Україною

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

Путін втрачає відчуття реальності: Портников попередив про велику небезпекуПогляд

07:53

Вибухи та чорний дим у РФ: під удар Storm Shadow потрапили аеродром та авіазавод — моніториВідео

06:49

Чернігів під ударом: дрони РФ атакували місто, пролунало щонайменше 15 вибухів

05:45

Один символ Польщі "ламає" всю історію Росії: чого боїться Кремль та яка роль УкраїниВідео

05:06

Що робити якщо пересолили страву: секретний трюк від професійних кухарів

04:41

Для чого в СРСР водії клали м'яч під заднє скло авто: відповідь точно здивує

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

03:57

Через одну помилку зарядка для телефона перестає працювати: що не варто робити

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини Полтави
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти