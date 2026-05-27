Скільки ще може тривати війна: Україна має час для перехоплення ініціативи

Нині ефективність української оборони поступово підвищується.

Війна в Україні може тривати ще два-три роки

Війна в Україні може тривати ще 2-3 роки. Про це заявив The Economist з посиланням на урядові джерела.

У видання зазначають, що ефективність української оборони поступово підвищилась. У цьому допомогло використання безпілотників. Це дозволяє тривати втрати противника на високому рівні, а темпи відновлення російського особового складу - недостатні.

РФ не досягає поставлених цілей на Донбасі. Перевага проявляється не лише в технологіях, а й у швидкості мотивації підрозділів. Нині важливу роль відіграють далекобійні удари по об'єктах на території РФ. Військові прогнозують кризу російської протиповітряної оборони до осені, коли виробництво української балістики буде у розпалі.

Водночас РФ продовжує масовані атаки на Київ та інші українські регіони. Стан енергетики найбільш критичний.

Одним із найскладніших питань у суспільстві залишається мобілізація, без якої втримати фронт буде неможливо. Нині бойові дії тривають на виснаження.

"Урядові джерела повідомляють, що Зеленський наказав готуватися до ще двох-трьох років війни", - йдеться у повідомленні.

Коментар влади

Джерело в українській владі спростувало інформацію англомовної газети про те, що президент України Володимир Зеленський нібито готує Україну ще до 2-3 років війни. Про це повідомляє РБК-Україна.

Там зазначають, що відповідна інформація є фейковою та назвали її "старим вкидом".

Активна фаза на фронті не може тривати багато років

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Україна завжди має бути готовою до війни, поки існує РФ.

"Сили оборони України тепер завжди будуть головним фундаментом нашої державності. Вони мають бути сильними. Війна ведеться сьогодні в декількох формах - це фронт, когнітивна війна, кіберпростір, демографічна складова. І у випадку зупинки фронту немає гарантій, що припиниться протистояння в інших вимірах. Тому різного роду "інсайди" західних медіа з термінами війни є не більше, ніж гучними заголовками, далекими від реальності", - наголосив він.

Водночас Коваленко зазначив, що активна фаза на фронті не зможе тривати ще багато років. На це впливають економічні та людські втрати РФ.

"Але Москва, якщо вона залишиться державою в нинішньому вигляді, не припинить вести когнітивну і кібервійну, не припинить планування диверсій, не скасує власні плани вигнати українське населення з території України у різний спосіб. Треба просто перестати сприймати війну у тій формі, якою вона не є. Класичний фронт зупиниться, рано чи пізно активна фаза завершиться, багато людей повернуться до мирного життя. Але інші форми війни будуть збережені. Або ж Росія розвалиться, держава матиме іншу форму та змінить свої зовнішні цілі щодо нас. Та для такого сценарію може знадобитися ще багато років", - написав Коваленко.

Україна має пів року для перехоплення ініціативи

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна має пів року для перехоплення ініціативи на полі бою. Це дасть змогу зміцнити свої переговорні позиції.

Він наголосив на тому, що нині армія РФ виснажена та не здатна до серйозних проривів. У цей момент Україна може наростити активність та підтримувати імпульс протягом кількох місяців.

"Я вважаю, що наступні 6-9 місяців стануть поворотним моментом", - сказав Білецький.

Він вважає, що Росія відмовиться від бажання захопити всю Донецьку область.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

