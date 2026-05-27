"Швидше за все": банкір попередив про зміни на валютному ринку України в червні

Наступного місяця курс гривні буде залежати одразу від кількох чинників впливу.

https://glavred.net/economics/skoree-vsego-bankir-predupredil-ob-izmeneniyah-na-valyutnom-rynke-ukrainy-v-iyune-10768142.html Посилання скопійоване

Прогноз змін на валютному ринку у червні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Лєсовий:

Курс гривні у червні буде залежати від багатьох факторів

Курс валют в Україні наступного місяця, найімовірніше, буде контрольований

У червні на курс гривні впливатимуть одразу кілька факторів: потреби імпортерів, інфляція, ситуація з міжнародним фінансуванням, хід війни та рішення Національного банку.

Про це Главреду розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий. За його словами, наразі ці фактори у сукупності не створюють передумов для різкого курсового обвалу.

відео дня

"Швидше за все, на початку літа ринок рухатиметься за звичним сценарієм: з певними коливаннями, але без неконтрольованої девальвації", - зауважив банкір.

Що впливатиме на курс валют

Одне із головних питань у червні, яке впливатиме на курс валют в Україні, буде перспектива отримання першого траншу із кредитного пакету ЄС обсягом 90 мільярдів євро.

"Зовнішні надходження дають державі можливість безперебійно фінансувати оборону, соціальні програми та інші першочергові витрати. Водночас вони підтримують міжнародні резерви та формують спокійніші очікування на валютному ринку. Для бізнесу та громадян своєчасне надходження такої допомоги є сигналом того, що держава має достатні ресурси для виконання своїх фінансових зобов'язань" , - пояснив експерт.

Також наступного місяця курс гривні залежатиме від швидкості змін споживчих цін, бо інфляція безпосередньо впливає на поведінку громадян і компаній. Водночас травнева статистика може дещо змінити сприйняття ситуації.

"Якщо місячна інфляція в травні не перевищить 0,5–0,7%, річний показник потенційно може знизитися до 7,7–8,0%. У такому випадку інфляційний фактор залишиться важливим, але вже не буде виглядати як джерело додаткового різкого тиску на гривню", - додав Лєсовий.

Тому за базовим сценарцієм у червні валютний ринок залишиться контрольованим і досить прогнозованим.

Чи зросте курс долара до 46 гривено - прогноз економіста

Главред писав, що за словами економіста та радника президента у 2019–2024 роках Олега Устенка, курс долара в Україні може зрости до 46 гривень вже до кінця року.

Курс долара / Інфографіка: Главред

В держбюджет України закладено середньорічний курс на рівні 45,5 гривень за долар. Але якщо на початку року курс був нижчим, то до кінця року він може зрости приблизно до 46 гривень за долар, аби вийти на запланований середньорічний показник.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на 27 травня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,27 грн/дол., що на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Напередодні стало відомо, що українська валюта може ослабнути до 55-60 гривень за долар відповідно до стану української економіки, але наразі Нацбанк стримує девальвацію.

Раніше Сергій Мамедов прогнозував, що до кінця травня курс гривні до основних валют може перебувати в таких межах: 43,8–44,8 грн за долар, 50–52,5 грн за євро.

Більше новин:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред