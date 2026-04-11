Великоднє перемир'я: Генштаб попередив про можливі удари по РФ

Ангеліна Підвисоцька
11 квітня 2026, 17:08оновлено 11 квітня, 18:27
Українські військові будуть дзеркально дотримуватись перемир'я та відповідати на можливі провокації з боку РФ.
На фронті почалось перемир'я / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/60ombr

Що відомо:

  • На фронті в Україні розпочалось перемир'я
  • Перемир'я триватиме до 23:59 12 квітня
  • Україна дзеркально відповідатиме на провокації з боку РФ

В Україні почалось перемир'я на час Великодня. Воно триватиме до 23:59 12 квітня. Зеленський доручив Силам оборони забезпечити дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Водночас Україна буде забезпечувати режим тиші виключно у дзеркальному форматі. У Генштабі наголосили на тому, що раніше Росія вже неодноразово порушувати режим припинення вогню.

"У разі виявлення висування підрозділів противника до переднього краю, проведення інженерних робіт або перегрупування сил та засобів, ознак реальної підготовки до штурмових дій та інших дій, що можуть свідчити про використання противником режиму припинення вогню у агресивних цілях – українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження. Ті самі правила діятимуть і на морі та у небі", - йдеться у повідомленні.

Україна битиме по РФ, якщо окупанти будуть запускати ударні дрони чи ракети для ударів по Україні.

"Запуски російською армією ракет чи ударних БпЛА по нашій території також отримають дзеркальну відповідь", - йдеться у повідомленні.

РФ застосовує нову тактику для ударів по Україні - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що використання окупантами безпілотників для ударів по мирному населенню стало не випадковістю, а частиною стратегії ведення війни.

Подібні дії є частиною системного підходу РФ під назвою "людське сафарі", адже росіяни навмисно використовують FPV-дрони для пошуку та ураження виключно цивільних цілей.

"Російське командування інтегрувало терор проти мирного населення в ширшу схему операції повітряного перехоплення. На відміну від традиційного військового перехоплення, яке фокусується на логістиці армії, росіяни завдають ударів по цивільних об'єктах у ближньому тилу, щоб паралізувати життя в регіоні та зупинити використання певних доріг", — йдеться у звіті.

Великоднє перемир'я — що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я у війні проти України у зв'язку з наближенням свята Великодня. Воно нібито розпочнеться з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Міністр оборони Андрій Білоусов і начальник Генерального штабу Валерій Герасимов "отримали наказ припинити бойові дії на всіх напрямках на цей період". Водночас підкреслюється, що "війська мають бути готові до відбиття можливих провокацій з боку противника, а також будь-яких агресивних дій"

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність держави до введення перемир'я на період великодніх свят. За його словами, Україна і раніше демонструвала готовність до взаємних кроків заради деескалації.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували цього року припинення вогню під час великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібна Великдень без загроз і реальний рух до миру, і у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", — написав Зеленський у Telegram.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

